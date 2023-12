La hija de José Luis Gil habla sobre si podrá volver a actuar

Lamentablemente, las perspectivas para el regreso a la actuación de José Luis Gil, conocido por su papel como Enrique Pastor en "La que se avecina", no son alentadoras, según la reciente actualización de su hija sobre la salud del carismático actor.

Tras sufrir un ictus hace dos años, José Luis Gil enfrenta serias dificultades de comunicación que afectan su habilidad para retomar su carrera televisiva. Su hija, Irene, compartió en una entrevista para la revista Pronto que, a pesar de conservar cierta movilidad, su padre, debido a su edad y problemas de comunicación, probablemente no regrese a la televisión.

Irene ha explicado que su padre, a pesar de reconocer a las personas y estar al tanto de todo, enfrenta obstáculos en la comunicación. Aunque ella mantiene una actitud positiva, también reconoce que la situación no parece mejorar con el tiempo. Han consultado con neurólogos y centros de rehabilitación, y aunque no les han dicho que no hay solución, tampoco se vislumbra una mejora significativa en un futuro cercano.

La noticia ha generado preocupación no solo en la familia sino también entre amigos y colegas. Pablo Chiapella, gran amigo de José Luis Gil y compañero en "La que se avecina", expresó su esperanza en los premios Forqué, señalando que, aunque hay mejoras en su estado de salud y energía, la recuperación del habla será un proceso más desafiante. Chiapella describió a José Luis Gil como una persona magnífica y entregada, destacando su actitud positiva y su extraordinaria personalidad.