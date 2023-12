La hija de José Luis Gil actualiza el estado de salud del actor: "No creo que pueda volver a la televisión"

José Luis Gil es uno de los actores más queridos en España, ya que se ha ganado el cariño y la simpatía del público. El intérprete es muy conocido por los papeles de Juan Cuesta y Enrique Pastor en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', respectivamente.

En noviembre de 2021, tras más de cuarenta años en activo en el mundo del cine, el teatro y la televisión, el zaragozano de 66 años tuvo que retirarse de los escenarios a causa de un fuerte ictus. Desde ese momento, tanto su familia como sus compañeros de profesión y amigos se han volcado en apoyarle y han ido actualizando su estado de salud.

Hace poco más de un mes que la hija de José Luis dio la última hora de su padre a través de las redes sociales: "Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa".

Las palabras de Irene Gil

Ahora, Irene Gil ha concedido una entrevista a 'Pronto' en la que ve muy poco probable que el actor vuelva a su profesión: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves".

La hija del zaragozano ha explicado que está siendo una situación muy compleja: "Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas".

Irene Gil ha declarado que su padre es muy fuerte y optimista: "Tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse".

Últimas declaraciones de Pablo Chiapella

El actor también ha hablado sobre el estado de salud del actor: "Tengo entendido que está bien de salud, está fuerte, está enérgico, pero sigue teniendo el problemita este con el habla que le está costando un poquito más levantar aquello. Pero hay que confiar en que va a tirar para adelante y ojalá rápido, porque le quiero un montón a José Luis".

Pablo Chiapella ha asegurado que sus compañeros le echan mucho de menos: "No solo por el personaje que tenía, que era brillante y aparte lo hacía tan bien que le daba muchísimo peso a la serie. Si no como compañero, que es increíble. Es un tío extraordinario, sabe de todo, te ayuda, se ríe. Un tío muy, muy grande. Así que, desde aquí, le mando mis mejores deseos de recuperación".