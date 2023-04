Jorge Javier pide disculpas a Risto Mejide: "Fui un cobarde"

El publicista y Ana Obregón protagonizaron una polémica en las últimas campanadas de Fin de Año El presentador badalonés ha salido en defensa de Risto

Risto Mejide y Ana Obregón protagonizaron una polémica en las últimas campanadas de Fin de Año. El publicista comentó: "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia". Esas palabras no sentaron bien a Ana Obregón, ya que hacía pocos meses que su hijo Aless Lequio había fallecido.

El tema pasó a la historia, hasta que en las últimas semanas se ha anunciado que Ana Obregón ha sido abuela gracias a la gestación subrogada. Risto Mejide ha dado su opinión sobre lo que piensa acerca de la elección de la actriz de ser abuela, y le quiso devolver el "No todo vale", que le dirigió la madrileña en Nochevieja.

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy crítico con Ana Obregón, incluso ha comparado el nacimiento de la pequeña Ana Sandra con "una película de terror". En estos momentos se ha acordado de Risto: "La de hostias que le cayeron por lo que dijo en Navidad sobre las campanadas".

Jorge Javier se ha disculpado por no haber defendido al publicista en su momento: "Reconozco que fui un cobarde y que tuve que haber mostrado mi apoyo a mi compañero en ese momento, pero no lo hice para no meterme en más charcos. Se ha demostrado que Risto no estaba diciendo ninguna barbaridad”.