Risto Mejide explota contra una amiga de Laura Escanes

Sindy Takanashi, amiga de Laura Escanes, tuvo unas duras declaraciones hacia el presentador Risto Mejide contestó molesto en su programa 'Viajando con Chester'

Risto Mejide ha ocupado gran parte de los titulares desde su separación con Laura Escanes y su reciente noviazgo. Tras siete años de matrimonio que tampoco fueron fáciles y en el que también estuvieron en el foco mediático, todo llego a su fin. Su nuevo romance con Natalia Armencha, veinte años mejor que el publicista, también está en el ojo del huracán.

Ahora Sindy Takanashi, amiga de Laura Escanes, tuvo unas duras declaraciones hacia el presentador: “El problema es cuando tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en relaciones con chicas mucho más jóvenes que tú. Es como un poco raro", decía Sindy en un vídeo.

“Se cumplen varios factores. En el momento en el que tú estás por encima en experiencia vital es mucho más fácil que tú las puedas manipular más fácilmente. Aquí existe el abuso de poder, el que te da la fama y la edad. Si tú utilizas ese poder en todas tus relaciones como un reclamo, eso es lo verdaderamente peligroso” seguía diciendo la amiga de Escanes.

Risto Mejide quiso contestar a estas acusaciones: “Lo que me molesta de este video es que esta chica es amiga de mi ex. Cuando ella dice: ‘y otras relaciones que ha tenido por el medio que no se conocen’, está desvelando cosas que son íntimas mías, que ella ha escuchado en cenas con mi ex”. empezaba diciendo el presentador.

“Lo que me molesta es que para atacarme de esa manera tan inconexa utilice información privada. Me molesta que sea una persona que ha estado en mi círculo íntimo, en un entorno en el que tú te relajas y cuentas cosas, que nunca pensarías que van a ser utilizadas públicamente”. “La gente no sabe que yo he tenido parejas mayores que yo y no lo tiene por qué saber, yo no tengo por qué justificar nada” finalizaba diciendo Risto Mejide.