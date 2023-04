El apodo con el que Clara Chía se burla de Shakira

La catalana ha querido devolverle el ataque a la cantante Una situación que está superando a la joven, que se encuentra en tratamiento psicológico

Desde que Gerard Piqué anunció su ruptura con Shakira, Clara Chía se colocó en el centro del huracán mediático. Tras la 'Session 53' de la cantante junto a Bizarrap, donde la colombiana aprovechó la letra para lanzar dardos a Piqué y Chía, la joven catalana ha estado en boca de todos.

Una de las frases más repetidas de la canción: "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena”, un himno en las discotecas, y una tortura para la joven catalana. La frase se vio por todas partes, hasta las empresas no dudaron en utilizar el éxito de la polémica canción para anunciar sus productos.

Después del hit mundial, salió a la luz la forma en que Shakira y su entorno llamaban a Clara Chía: "mosquita muerta" fue el apodo escogido por la colombiana para referirse a ella. Un calificativo que no tardó en llegar a los oídos de la joven de 23 años y que no tardó en buscar otro mote para la colombiana, así lo ha desvelado Roberto Antolín en Radio Mitre.

“Todo el mundo se ha centrado en Shakira, pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto, si hay un culpable es Piqué, ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante para sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas”, relató el periodista poniendo en contexto, y acto seguido, desveló el apodo que Clara le ha puesto a Shakira.

Así llama Clara Chía a Shakira

A raíz de que la colombiana llamase a Clara "mosquita muerta", la catalana le devolvió el balón y junto a sus amigas bautizó a la cantante como "vieja", "bruja" o "menopaúsica".

Para la joven, este salto a la fama no le ha sentado nada bien, precisa atención psicológica y no sabe como gestionar este nuevo episodio en su vida: “Está en pleno tratamiento psicológico, no lo está pasando bien y le cuesta muchísimo la guardia periodística”.