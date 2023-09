Dos mujeres más acusan a Antony por agresión

Ingrid Lana y Rayssa de Freitas han declarado que fueron agredidas por el futbolista del Manchester United Las acusaciones se suman a la denuncia de Gabriela Cavallin por violencia doméstica, amenazas y lesiones

Tras la denuncia de Gabriela Cavallin a Antony en la que demandaba los delitos de violencia doméstica, amenazas y lesiones, dos mujeres más han acusado al futbolista de haberles agredido en el pasado, según han reportado los medios brasileños.

Ingrid Lana y Rayssa de Freitas han denunciado al jugador del Manchester United por agresiones. La primera de ellas, Ingrid, ha declarado que el episodio tuvo lugar en Manchester cuando el jugador se puso violento y perdió los papeles porque ella se negó a mantener relaciones sexuales con él.

"Intentó tener una relación conmigo y yo no quise. Me empujó contra la pared y me golpeé la cabeza”, afirma. El encuentro se produjo porque Antony se puso en contacto con ella para hablar de negocios. Por otra parte, la segunda denunciante Rayssa interpuso una demanada contra el jugador debido a lo que pasó en una fiesta en Sao Paulo en mayo de 2022.

El delantero agredió a la joven en el interior de un vehículo por una elevada discusión con Mallu Ohana, esposa de Dudu, jugador del Palmeiras e íntimo de Antony. La víctima asegura que el futbolista brasileño y la joven le propinaron varios golpes, pero por suerte, pudo escaparse. Este suceso fue notificado a la Secretaría de Seguridad Pública y entregado al Ministerio Público y Justicia en julio de 2022, peroç

Su agresión a Gabriela Cavallin

Hace meses la influencer y DJ Gabriela Cavallin se presnetó en la comisaría de Defensa de la Mujer de Tatuapé para con una serie de mensajes amenazantes e imágenes que avalaban su denuncia: “Antony cerró la puerta de casa y no me dejó salir, y yo tenía el dedo abierto. Rompió mis cosas, se llevó mi pasaporte [...]. Me lanzaba balones, me tiraba teléfonos móviles. Decía que me iba a matar, que se iba a suicidar”, decía en los mensajes.

El futbolista negó públicamente las acusaciones y afirmó estar muy tranquilo:

“Por respeto a mis padres, amigos y familiares me siento en la obligación de manifestarme públicamente sobre las falsas acusaciones de las que he sido víctima. Desde el inicio he tratado este asunto con seriedad y respeto, prestando la debida atención a lo que me han solicitado las autoridades policiales (...) Así, vengo a negar las acusaciones y a informar de que estoy a disposición de las autoridades para esclarecer lo que sea necesario. Confío que las investigaciones policiales demostrarán la verdad sobre mi inocencia”.