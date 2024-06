¿Quién es Pepe Conde?

José Conde González cumplirá 47 años el próximo 8 de julio. Nacido en Cádiz, quien apunta a liderar la preparación física del Barça la próxima temporada ha trabajado esta temporada para el Sevilla, club al que llegó en 2019 de lamano de Julen Lopetegui, a quien acompañó tanto en la selección española como en el Real Madrid. Antes de convertirse en hombre de confianza de Lopetegui en la selección española, trabajó una temporada en el Osasuna formando parte del cuerpo técnico de Diego Martínez.

Lopetegui fue cesado en el club hispalense en 2022 y fue entonces cuando dividieron sus caminos porque Conde siguió en el Sevilla con Jorge Sampaoli. Eso sí, pasó a una labor más secundaria porque no se trataba de uno de los colaboradores que trajo el entrenador argentino. Recuperó su ascedencia con José Luis Mendilibar. Hoy en día, junto al uruguayo Diego Alonso volvía a ser el hombre fuerte de la preparación física en el Sevilla. Cuando llegue al Barça, no sería nada extraño que lo hiciera acompañado de alguno de quienes han trabajado con él en el vestuario sevillista.

Flick saluda a Balde, que realiza la recuperación de su lesión, en uno de los campos de la ciudad deportiva del Barça en Sant Joan Despí. / / FCBARCELONA

En constante movimiento

Durante la pandemia, Conde, junto a Óscar Cano, que entonces era el primer preparador físico del equipo de Lopetegui, diseñaron una planificación inédita hasta el momento y adecuada a las circunstancias, pero siempre basada en unos parámetros que para Conde son fundamentales: "Se mantienen los mitos como el de que hay que acumular carga en la pretemporada, pero está demostrado que no es así. Los deportes de equipo necesitan de un estado óptimo de forma cada semana. Hay que hacer una planificación con unos objetivos y unas coordenadas para alcanzarlos, contando con los problemas que pueden ir apareciendo y que obligan a cambiar esa planificación. Los factores son el propio jugador, las lesiones, el equipo, la competición, los partidos...", explicó en su momento a los canales oficiales del club.

Generador de buen rollo

Pepe Conde suele ser quien lidera el inicio de los entrenamientos durante el calentamiento. Es el momento de la activación y, cuentan desde Sevilla, no perdona. De hecho, tiene su particular manera de tener a todos enchufados a la vez que genera buen ambiente. Lo hace con un sistema de tarjetas. Durante cada ejercicio, quienes no lo hacen de forma adecuada reciben una amonestación oral por parte del preparador físico. Cuando suman tres son víctimas del típico pasillo de collejas 'amables' por parte de sus compañeros. Habrá que ver si en la Ciutat Esportiva mantiene el mismo rol y ascendencia.