El enésimo problema del Manchester United

En Old Trafford vuelven a aflorar problemas Esta vez, con Jadon Sancho

Fichado hace dos veranos por 85 millones de euros, Jadon Sancho es una de las grandes incógnitas del Manchester United. Su rendimiento ha dejado mucho que desear y su última ausencia fue destacada por Ten Hag, por "estar fuera de forma", desatando el último lío en el club de Old Trafford.

El giro de timón con el caso Mason Greenwood, las acusaciones de maltrato sobre Antony, la venta del club a Qatar , la encasquillada salida de Harry Maguire, el descafeinado adiós de David de Gea y este conflicto entre el entrenador y Sancho ponen de manifiesto el eterno tumulto en el que convive el club.

El dilema de Sancho no es nuevo, y ya se materializó en una prolongada ausencia entre octubre y febrero la temporada pasada. El atacante inglés sufrió problemas físicos y de salud mental y se perdió la Copa del Mundo de Qatar.

Precedentes para el optimismo

"Me gustaría tenerle de vuelta lo antes posible", dijo por entonces Ten Hag, que también tenía que lidiar en esas fechas con la controvertida marcha de Cristiano Ronaldo. "Pero no está en forma. Hay cosas que no se pueden forzar y esta es una de ellas, hay que tener paciencia", agregó el holandés.

Y a base de trabajo, Sancho volvió a ser relevante. Fue titular en 11 de los últimos 17 encuentros de Premier League. Sus números no fueron gloriosos, siete goles y tres asistencias en toda la temporada, lejos de los registros que le llevaron a ser el mejor asistente de la Bundesliga dos cursos seguidos, pero se ganó su sitio en el equipo y ante uno de los ataques más congestionados de la liga.