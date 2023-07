La curiosa anécdota de Alberto Chicote: "Me pareció espeluznante"

El afamado chef abandona temporalmente su restaurante para regresar a la pequeña pantalla Ha llamado la atención una anécdota

Alberto Chicote es uno de los cocineros más conocidos del panorama televisivo español. El afamado chef abandona temporalmente su restaurante para regresar a la pequeña pantalla. Esta vez no vuelve al mítico programa de 'Pesadilla en la cocina', sino que vuelve para ponerse al frente de la quinta temporada de '¿Te lo vas a comer?'.

Este programa de 'La Sexta' se dedica a denunciar e investigar negligencias relacionadas con la comida y el mundo de la hostelería. La próxima entrega se emite este jueves a las 22:30 y el cocinero madrileño destapa los peligros del tráfico ilegal de setas.

En este contexto, el periódico 'Heraldo' ha realizado una entrevista a Chicote, en la que ha llamado la atención una anécdota que destapa algunas malas prácticas con las reseñas en internet.

"A mí pasó que estaba yo un día en el restaurante y recibo un correo electrónico de un señor ofreciéndome reseñas cinco estrellas a un precio, para publicarlo en internet", explicaba Chicote. "Me quedé sorprendido porque me encontré con un mercado en el que se negociaban reseñas, que me pareció espeluznante", finalizaba el cocinero.