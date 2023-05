Continúan los cambios drásticos en Mediaset: Pedro Piqueras abandona 'Informativos Telecinco'

La nueva directiva de la cadena ha decidido cambiar el rumbo de sus programas Sálvame también ha sido cancelado y llegará a su fin el 23 de junio

Desde que Pablo Vasile terminó su etapa como consejero delegado después de 23 años en la compañía los cambios no paran de sacudir a Mediaset. El actual presidente Borja Prado ha asumido competencias ejecutivas y ha decidido darle una vuelta extrema a la cadena.

La primera muestra de este cambio de rumbo fue la cancelación del programa 'Sálvame' después de 14 años en emisión siendo uno de los programas referentes de la cadena y de la prensa rosa, el 23 de junio el formato llegará a su fin.

No solo se ha quedado ahí, si no que los responsables han enviado un comunicado avisando de que ninguno de los trabajadores del formato podrá trabajar en los nuevos programas de las tardes de Telecinco. Pero los cambios no han aplicado solo a la programación de entretenimiento, las horas de información también se han visto afectadas por la nueva directiva.

Siguen los cambios en Mediaset

Tras la decisión de cerrar 'Sálvame', más novedades abordan la cadena: Pedro Piqueras abandona 'Informativos Telecinco' así lo ha revelado 'El Televisero'. El presentador forma parte de la cadena desde el año 2006, desde entonces ha presentado varios informativos en Telecinco y ahora a sus 68 años, en esta vorágine de cambios, abandona el plató.

Los directores han llegado a la conclusión de que los informativos necesitan un cambio de aires y una de las decisiones que han tomado ha sido prescindir de Piqueras como director y presentador. A finales de junio, justo antes de las vacaciones de verano, y de forma discreta Piqueras abandonará el puesto.

La cadena prepara una revolución para sus informativos tanto estéticamente como en la línea editorial por lo que cambiarán toda la imagen del plató.