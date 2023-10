Consejos para evitar el dolor de codo en el gimnasio

El codo es una de las zonas en las que más dolor puede aparecer en el gym Estos son algunos trucos para aliviar el dolor y entrenar fuerza sin molestias

El dolor en las articulaciones es muy común en el gimnasio, y es que estas zonas suelen estar muy comprometidas en algunos de los ejercicios más populares y básicos en el entrenamiento de fuerza. Esto son algunos de los consejos para evitar las molestias de codo en nuestras sesiones.

Rutina de movilidad y 'llevar' sangre a la zona

Es imprescindible una buena rutina de ejercicios de movilidad antes de empezar el entrenamiento. El codo es un punto muy delicado del cuerpo cuando entrenamos con cargas altas, y suelen aparecer dolores que, incluso leves, pueden molestar y mucho en la práctica. En la mayoría de los casos se debe a que no se ha calentado la articulación de la manera correcta.

Una buena rutina de movilidad no conlleva más de 5 minutos y nos ayudará a no sentir dolor a lo largo del entrenamiento. Es vital para mantener sanos nuestros codos y no acarrear problemas en el futuro.

Para empezar, es recomendable movimientos básicos de flexión y extensión de codo para llevar sangre a la zona y despertar nuestros músculos, así como movimientos en círculos de nuestros brazos.

Para calentar el codo es ideal el uso de cables en la típica estructura que se encuentra en todos los gimnasios. En esta máquina, usaríamos un agarre cómodo para hacer movimientos básicos y empezar a 'despertar' nuestras articulaciones, incluido el codo.

Otra gran opción es el uso de cuerdas o gomas de resistencia, también muy útiles para una rutina previa al levantamiento de pesas.

Buena ejecución

Para no sufrir dolor en nuestros codos es importante elegir qué movimientos vamos a hacer y cuáles no, aquellos que puedan comprometer demasiado esta zona. Pese a esto, lo básico es realizarlos con buena técnica, y hay algunos consejos que son imprescindibles.

El primero de todos ellos es no 'hiperextender' el codo en ejercicios de empuje. Es común ver a personas en cualquier press con barra o mancuerna extendiendo al máximo el codo, algo que pone mucha presión a la articulación si estamos trabajando con cargas exigentes para nosotros.

En los movimientos de empuje es importante mantener una pequeña flexión de codo | AGENCIAS

Para evitar pinchazos o sustos inesperados y evitar problemas mayores, la mejor opción es siempre mantener una pequeña flexión, y es que puede ser diferencial por poca que sea. Cuando subamos la barra o la mancuerna, tenemos que guardar tensión en todo el brazo y no ponerlo de manera completamente estirado. De este modo, no enviaremos toda la presión al codo y haremos que trabajen todas las articulaciones, muñeca y hombro incluido.

Elección de ejercicios

La realidad es que hay ciertos patrones de movimiento que no son para todo el mundo. Hay personas que, pese a tener una buena técnica, sienten más dolor en el press con barra que con mancuerna, sin demasiada explicación. En estos casos debemos priorizar aquellos ejercicios con el que nos sintamos más cómodos. Entrenar debe ser cómodo y divertido, nunca un mal trago.

Evitar levantamientos que nos produzcan dolor y buscar patrones de movimiento similares es clave para avanzar en el gimnasio. No hay ejercicios 'sagrados' o obligatorios, cada cuerpo es un mundo.

Un ejemplo de 'reinventarse' puede ser el press francés. Es un gran ejercicio para el tríceps y se puede realizar con peso libre o con máquinas. Con mancuerna o barra suelen aparecer dolores con cargas altas, y aquí la mejor opción sería, o bien bajar kilos, o bien irnos a un cable y hacer el mismo movimiento, pero de manera mucho más segura para nuestros codos.

Ejercitar tríceps en máquina es una gran opción para no sentir dolor de codo agudo | AGENCIAS

Estos son algunos consejos que te ayudarán a no sentir molestias en tus codos cuando entrenes en el gimnasio. Estos son otros trucos para evitar el dolor de muñeca.