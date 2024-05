Caso Asunta: el desgarrador poema que la niña escribió sobre Rosario Porto

'El caso Asunta' está siendo una de las series más vistas en la plataforma de streaming Netflix. La producción se basa en el polémico caso sobre el asesinato de Asunta, una niña de procedencia China adoptada por Alfonso Basterra y Rosario Porto. Un crimen que conmocionó a toda España y del que ahora se están revelando detalles después del estreno audiovisual.

Después de que el matrimonio fuera condenado, Rosario Porto terminó quitándose la vida en la prisión de Brieva (Ávila) en 2020, ahorcándose con una sábana. Por otra parte, Alfonso Basterra continúa en prisión cumpliendo la condena a dieciocho años de cárcel.

En este contexto, la serie ha provocado que se salgan a la luz más detalles de la investigación, aunque no aparezcan en la propia producción. La cuenta de TikTok Cinespoiler, ha compartido un poema que la pequeña Asunta dedicó en gallego a su madre, y que formó parte del proceso.

"Mi madre es avariciosa, pero no es preciosa. Es bajita, pero no simpática. Canta fatal, cocina con sal. Come peor, bebe mejor. Tiene poca flexibilidad, pero mucha edad. No sabe hablar, pero sí regañar. Sabe gritar, pero no desvariar", había escrito la niña antes de fallecer por una gran dosis de Lorazepam.