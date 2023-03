Cara Delevingne se lució con el estilismo más comentado de la gala de los Oscar 2023

El estilismo y la pose de la actriz y modelo británica recordaban a la de Angelina Jolie en 2012 Cara Delevingne regresaba a la esfera pública tras estar en desintoxicación

Como bien sabéis, esta pasada madrugada han tenido lugar los Oscar 2023, lo que nos ha dejado con muchos momentos destacados, y varios de ellos tuvieron lugar en la alfombra roja de esta nueva edición, que ha sido la 95, para ser más exactos.

Uno de esos momentos destacados en la alfombra roja de la gala fue la aparición de la actriz Cara Delevingne, que llegaba a la ceremonia con un imponente traje rojo de Elie Saab Couture, perteneciente a la colección de otoño/invierno 2021.

De hecho, la modelo y actriz británica, encargada de entregar uno de los premios en la gala conducida por Jimmy Kimmel, no dudó en rendir homenaje a una de las poses más icónicas que se han llevado a cabo en una alfombra roja de los Oscar, lo que nos dejó con un "momento pierna" a lo Angelina Jolie.

Desde luego, el vestido se prestaba a ello, puesto que Delevingne tenía un vestido de grandes dimensiones con un escote asimétrico y, además de otros detalles que saltan a la vista, una falda con mucho volumen, la cual contaba con una apertura lateral que le permitía mostrar una de sus piernas. Además, todo esto, lo complementó con un moño bajo con una raya al lado, un maquillaje en tonos tierra y joyas de Bulgari.

Por supuesto, tanto por su estilismo como por la propia pose de Cara Delevingne, era imposible no recordar la noche de los Oscar de 2012, que fue cuando Angelina Jolie apareció con un vestido palabra de honor negro de Atelier Versace.

En aquel momento, la pose de la actriz se viralizó por el “momento pierna” sobre la alfombra roja, uno que numerosas famosas han imitado todas las ediciones. En Twitter muchos usuarios no dudaron en compartir las semejanzas, incluso algunos se dedicaron a compartir distintos estilismos de otros años, y entre ellos estaba el de Angelina, como era de esperar.

"Sometimes you don't know which dress is the best, but when you see someone wearing the dress it can become fantastic," Donatella Versace told WSJ. Magazine about the impact of Angelina Jolie’s 2012 Oscar dress. pic.twitter.com/ChzblNXluk