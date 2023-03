Los mejores memes de los Premios Oscar 2023

La ceremonia ha dado lugar un año más a la creatividad de los usuarios de Internet

La gala de entrega de los Premios Oscar ha sido un año más el escenario perfecto para la creatividad de los usuarios de Internet, que han llenado las redes sociales de memes y comentarios al respecto de lo ocurrido en la ceremonia del Dolby Theater de Los Ángeles.

Repasamos en las siguientes líneas algunas de las bromas más destacadas que ha dejado la noche cinematográfica por excelencia del año.

Yo apartir de hoy hasta los #Oscars esperando que gane Brendan Fraser la estatuilla como mejor actor 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/8hGbNm9bOf — Química Coagulada Hormonal 💉🩸🔬👩🏻‍🔬 (@KathRodrguez2) 27 de febrero de 2023

Andrew Garfield nos ha regalado un meme hermoso en los #Oscars pic.twitter.com/IY6zY6ZUIT — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) 13 de marzo de 2023

🏆 La reacción de Angela Bassett al #Oscar de Jamie Lee Curtis es digna de ver en slomo.pic.twitter.com/P5BKekKAOy — Emilio Doménech (@Nanisimo) 13 de marzo de 2023

Jimmy Kimmel keep BABYLON out of your mouth #Oscars pic.twitter.com/vWiAda8Bte — Zoë Rose Bryant (@ZoeRoseBryant) 13 de marzo de 2023

Oscars Continues Trend Of Black Hosts With Jimmy Kimmelhttps://t.co/qlRpU617Vd — The Babylon Bee (@TheBabylonBee) 12 de marzo de 2023

ke huy quan jumping up and down celebrating kissing harrison ford screaming reaction video man giggling on oscars stage excited meme pic.twitter.com/j9Y1jPjq6s — The Memes Archive (@TheMemesArchive) 13 de marzo de 2023

Yo cuando Jaime Lee Curtis dijo que también gané un Oscar porque ella lo ganó pic.twitter.com/77iUCHefcI — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) 13 de marzo de 2023

Si bien este año no ha habido grandes momentazos para el recuerdo como la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la pasada edición de los Oscars, los espectadores han tirado un año más de creatividad para compartir los mejores detalles convertidos en perlas humorísticas dignas de ser compartidas.