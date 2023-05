Así ha cambiado Jaleel White, el actor que dio vida a Steve Urkel en 'Cosas de Casa'

¿Cómo le va al actor que dio vida al mítico Steve Urkel? Os contamos cómo ha cambiado la vida del actor más allá de 'Cosas de Casa'

Seguro que muchos de vosotros habéis disfrutado de series tan icónicas como 'El príncipe de Bel-Air', 'Cosas de casa', 'Lizzie McGuire' o 'Malcolm', entre otras.

De este modo, es más que probable que le tengáis un cariño especial a muchos de sus actores, puesto que para muchos era una gran alegría poder disfrutar de un rato al día de sus desventuras en televisión. Entre esos actores, todos recordaremos a Jaleel White, Will Smith, Hilary Duff o Frankie Muniz. Algunos de ellos siguen teniendo presencia en producciones de Hollywood, como es el caso de Will Smith.

En este post, de hecho, os vamos a hablar de uno de los actores mencionados. Concretamente, vamos a hablar de Jaleel White, que fue quien le dio vida al mítico Steve Urkel en 'Cosas de Casa'. Su interpretación gustó tanto que dejó de ser un personaje episódico a uno de los protagonistas de la mencionada serie.

Con tan solo 12 años, el actor hizo de 'Cosas de casa' una de las ficciones más exitosas de la época. Es por esto por lo que, a pesar de haber cumplido 45 años, sigue siendo recordado por esa sitcom.



Si bien el actor fue ganándose el cariño del publico con su personaje, parece que a algunos de sus compañeros no les hizo tanta gracia, como bien indicó él mismo en una entrevista con TVOne's Uncensored: "No fui muy bien recibido por el reparto", haciendo referencia a Jo Marie Payton (Harriett), Reginald VelJohnson (Carl) y Telma Hopkins (Rachel).

Asimismo, Jaleel afirmó que eran muy duros con él en las grabaciones. Concretamente, así lo recordaba él, cuando tuvo que interpretar a la prima de su personaje, Myrtle Urkel: "Eran muy sensibles a la hora de vestir a hombres negros con vestidos. Me lo echaron en cara y me hicieron saber que no estaba haciendo nada bueno por nuestra raza".

Después de tanto tiempo, White sigue en el mundo de la interpretación, aunque es verdad que no ha tenido tanto éxito como en su mencionado papel en 'Cosas de Casa'. Ahora bien, el actor ha hecho doblajes y ha participado en algunas series como 'House', 'CSI', 'NCIS', 'Hawaii 5.0.' y 'Castle', en todas ellas como personaje secundario.

Asimismo, se hizo un hueco como personaje televisivo y concursó en 'Dancing with the Stars'. Por otro lado, este también ha participado en películas, como '15:17 Tren a París', en la que interpretaba a Garrett Walden.

La cosa no acaba ahí y, además, hizo de él mismo en 'Megatiburón contra Crocosaurio' (2010). No obstante, en 2021, decidió dar un cambio en su vida profesional y se metió en los negocios. Concretamente, comenzó a vender una variedad morada llamada 'Purple Urkle'. Para vender este curioso tipo de marihuana, el actor se asoció con 710 Labs, tal y como informó Forbes en su momento. Además, lanzó su propia marca 'ItsPurpl', con la que además de la variedad de cannabis, aprovecha para vender merchandising.