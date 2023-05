¿AuronPlay y Kick?: "No sé qué va a pasar. Estamos en negociaciones con Twitch y están tardando"

AuronPlay es uno de los creadores de contenido más grandes en habla hispana El streamer catalán está negociando su renovación con Twitch, pero no cierra ninguna puerta

Durante el pasado fin de semana, el streamer el español ha sido noticia por sumar a la nueva plataforma de streaming 'Kick' como una de sus opciones de futuro. AuronPlay es uno de los creadores de contenido más grandes en habla hispana y se encuentra en plena negociación con Twitch para renovar su contrato.

Sin embargo, estas negociaciones estarían tardando más de lo deseado y AuronPlay estaría hablando con otras plataformas de streaming para no cerrarse ninguna puerta y escoger la mejor opción, tal y como publicaba Kick en su Twitter. "El futuro es incierto pero prometedor, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Al menos ya sabéis lo que son las puertas" decía el catalán.

"Yo no os estoy ocultando nada. Yo no sé que va a pasar. Yo aquí sigo pero estamos en negociaciones y están tardando más de lo previsto y ya está. No hay más. No puedo decir nada más" decía AuronPlay. "Que sea lo que Dios quiera. Que lo que venga sea agradable para todos, que lo pasemos bien y que sea un paso adelante, y no un paso atrás. Ya está: son mis mayores deseos".

"Y a donde me vaya siempre estarán los vídeos de YouTube. Es que ni yo sé qué va a pasar. No es que os esté guardando un secreto ni tampoco quiero hacer hype, no lo sé ni yo. Estamos en fase de negociaciones", comentaba finalmente.