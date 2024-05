Lorenzo Brown acelera su salida de Maccabi y se acerca al Real Madrid

El futuro a corto y medio plazo de Maccabi Tel Aviv es una de las grandes incógnitas del baloncesto europeo, y una enorme 'patata caliente' para la Euroliga, que debe definir el futuro del club en su competición, con los conjuntos rusos muy atentos a lo que decide el organismo de basket continental.

El conflicto bélico que se vive en Israel y Palestina ha hecho que el conjunto entrenado por Oded Kattash haya disputado prácticamente todos sus partidos como local en Europa en Belgrado, a puerta cerrada, a excepción del playoff previo a la Final Four, en el que la sala Pionir sí que contó con un grupo de aficionados de Maccabi.

Pese a que la competición europea se disputaba lejos de Israel, Maccabi sí que ha jugado en su país la liga. De hecho, el último partido fue la final de la Israel State Cup, en la que cayeron ante Hapoel Jerusalem por 85-72.

Las primeras salidas de Maccabi

Obviamente, y limitando la cuestión únicamente al equipo, la guerra ha sido la gran preocupación de los integrantes de Maccabi, si bien es cierto que, con la fórmula adoptada, no ha habido ningún incidente, al menos en Euroliga, que haya comprometido la seguridad del grupo. Pero con la presente temporada a punto de finalizar, son varios los jugadores que no continuarán en el conjunto israelí la próxima campaña. A falta de anuncio oficial, Josh Nebo seguirá su carrera en Italia, en Olimpia Milano. Y Kattash, que está muy cerca de renovar con Maccabi, está cerca de perder a uno de los cerebros del equipo.

Lorenzo Brown pide marchar

Y es que, según apuntan desde Israel, el futuro de Lorenzo Brown no pasa por seguir en Tel Aviv. A principios de abril, el periodista Arel Ginsber ya apuntó a la no continuidad del director de juego estadounidense con pasaporte español, y que el Real Madrid era uno de los principales candidatos para tratar de acometer su fichaje. Pues bien, en las últimas horas, Ginsber ha revelado que Brown le ha pedido a Maccabi salir del equipo alegando unos motivos personales que mucho tendrían que ver con la situación bélica que se vive.

Lorenzo Brown, un base con mayúsculas / EFE

Maccabi, resignado a su salida

El conjunto israelí no le dejaría salir gratis, ya que todavía tiene contrato hasta 2026, pero sí que pediría una compensación no muy alta. En Tel Aviv son conscientes que dicha oferta llegará, y las mismas informaciones apuntan a que Maccabi ya se hace a la idea de que no contarán con Lorenzo Brown la próxima temporada.

Un refuerzo de lujo para el timón blanco

Y el destino más que probable para el internacional español es jugar en el país del que también tiene nacionalidad. Todos los caminos apuntan hacia una posible llegada al Real Madrid, que cuenta con Facundo Campazzo al frente del equipo, pero que debe resolver todavía el futuro de un Sergio Rodríguez que medita la retirada, y un Carlos Alocén que es muy probable que salga cedido, tras haber dejado atrás esta temporada una grave lesión de rodilla, y que necesita minutos para tratar de recuperar su mejor nivel.

Lorenzo Brown, líder de España en el Eurobasket / EFE

Una brillante temporada en Euroliga

Brown cumplirá 34 años este verano, y llegaría al club blanco en uno de los mejores momentos de su carrera. Elegido en el segundo mejor quinteto de la Euroliga, Lorenzo "de Albacete" ha promediado 13,2 puntos y 6,1 asistencias en 38 partidos de la competición europea, en la que llegó al quinto y definitivo partido del playoff ante Panathinaikos.

Brown sería un fichaje de rendimiento inmediato y un gran movimiento para reforzar la sala de máquinas del equipo de Chus Mateo, pero, pese a su nacionalidad española, Lorenzo no sería cupo, y ocuparía plaza de comunitario.