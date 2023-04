Ibai, Xokas y Rubius opinan sobre KICK: el competidor de Twitch

KICK ofrece el 95% de las ganancias por suscripción a los streamers La empresa ha incorporado en exclusiva a Mr. Beast para competir con Twitch

En las últimas semanas se está popularizando una nueva plataforma de streaming llamada Kick, que tiene como objetivo competir directamente contra Twitch. Uno de los principales atractivos de esta nueva empresa es que los creadores de contenido pueden llevarse el 95% de las ganancias por suscripciones. Recientemente, la empresa ha dado un paso muy importante para competir tú a tú con la plataforma morada, incorporar al famoso streamer Mr.Beast, una de las grandes personalidades de la comunidad. Esto es lo que piensan algunos de los streamers más importantes de España.

Ibai Llanos cree que es positivo que Twitch tenga rival: “Todo lo que sea competencia para Twitch, bienvenido sea”. Además, considera que la llegada de Mr.Beast podría ser solo el principio: “Están invirtiendo mucha pasta. Así que, si algún streamer tocho se va para Kick y le va bien, quizás abra el camino para otros creadores de contenido” explicaba el vasco.

Por otra parte, El Rubius no cree que el 95% de ingresos por suscripción para los creadores de contenido tenga futuro: “Eso no es sostenible a la larga”. Agregó que no le sorprende el movimiento de Mr.Beast, ya que es una técnica utilizada en el pasado por Mixer y YouTube y finalizó diciéndole a sus fans que "no se irá a ningún lado".

Otro de los creadores de contenido que habló sobre la llegada de Kick y el fichaje de Mr. Beast fue El Xokas: “Espero que Kick siga apostando y siga metiendo dinero y dinero y se convierta en un enemigo real de Twitch. Ojalá, ¿eh?”, afirmaba positivamente.