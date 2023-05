Anabel Pantoja, ilusionada con un participante de 'La Isla de las Tentaciones'

A la sobrina de Isabel Pantoja se la relaciona con un exparticipante de 'La isla de las tentaciones' Los dos tendrían una amistad muy especial

Sin duda alguna, Anabel Pantoja es uno de los personajes de la actualidad del corazón con más presencia en los últimos tiempos y por diversos motivos. Ahora bien, centrándonos en los más recientes, como su historia de amor con Yulen Pereira, al que conoció en 'Supervivientes 2022'.

Tras ello, los dos se enamoraron, aunque su relación llegó a su fin recientemente y actualmente parece que no mantienen ningún tipo de contacto.

Por otro lado, hace no demasiado, el esgrimista habló en Lecturas sobre los posibles motivos que le habrían llevado a poner fin a su relación con la sobrina de Isabel Pantoja: "Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer una bola. Sus celos me agobiaron", confesó el joven. Anabel nunca ha querido romper su silencio sobre estas palabras de su exnovio y únicamente se ha enfocado en todos los proyectos profesionales que tiene entre manos.

Asimismo, tras el último viaje de influencers realizado por Anabel a Cancún, han saltado algunas alarmas que apuntan a una posible nueva amistad muy especial. Al parecer, se le ha relacionado con Samu Chávez, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', tras un acercamiento y mostrarse con mucha complicidad durante su semana de viaje. Ahora bien, si no sabéis mucho sobre el joven, no os preocupéis porque aquí os lo vamos a contar.

Samuel Chávez Reyes, más conocido como Samu, es un joven de 24 años originario de Tenerife. En sus perfiles en redes sociales, se presenta como jugador del CD Laguna SAD, un equipo de su isla natal.

Cuenta con más de 190.000 seguidores en Instagram y su salto a la fama definitivo fue durante su participación en la quinta temporada de 'La isla de las tentaciones'. Fue uno de los concursantes más relevantes, ya que su estancia en República Dominicana rompió en mil pedazos su relación de dos años y medio con Tania Deniz.

Tanto Samu como Tania tomaron caminos distintos, de hecho las lagrimas del joven por no poder arreglar su relación emocionaron a los espectadores y a Sandra Barneda, la presentadora del formato de Telecinco.

Tras ello, él lanzó un emotivo mensaje en redes sociales: "De cada experiencia que tengo siempre me llevo lo positivo y esta no será una excepción. El amor me ha puesto a un límite que jamás había llegado, me derrumbó hasta el suelo y se me partió el corazón.

El amor puede con todo pero nuestro amor no era bueno ni bonito, te quise mucho y no olvides que te voy a querer toda mi vida, que seas muy feliz Tania", escribía muy emocionado y agradeciendo la oportunidad que le brindaron desde la cadena.

Por otro lado, Samu Chávez es padre de un niño pequeño fruto de una relación anterior a la de Tania. Volviendo a lo que habría entre Samu y Anabel Pantoja, a decir verdad ambos no están atravesando su mejor momento personal, aunque esto podría haber cambiado si son ciertas las habladurías que los relacionan.

Según han informado varios medios, ambos han estado muy a tope durante el viaje de influencers, donde también se encontraban Alba Carrillo, Mario González (también exparticipante de 'La isla de las tentaciones 5') y otros rostros conocidos.

Además, en redes sociales no han dudado en dejar cariñosas dedicatorias: "Gran experiencia y aventura. He visitado los lugares más bonitos y que jamás olvidaré. La compañía ha sido la mejor, hicimos un grupo de 10 que, a pesar de los madrugones, lo hemos pasado genial. Esta semana nunca la olvidaré", escribía Anabel Pantoja en Instagram junto a un vídeo que resume a la perfección sus días en México.

Una publicación en la que aparece con Samu. Él, por su parte, también ha reaccionado con unas palabras que hacen presagiar que entre ellos existe más que una estrecha amistad: "Y lo que me has hecho reír".