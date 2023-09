Ana Rosa hace lo imposible para levantar TardeAR: esta famosa actriz es su nueva colaboradora

TardeAR no para de fichar a colaboradores famosos

Ana Rosa no ha terminado de reclutar famosos para su sección VIP. Cada tarde, la mediática presentadora inicia su nuevo programa TardeAR con una tertulia repleta de personajes conocidos de muchas disciplinas para debatir sobre las cuestiones de actualidad.

En su estreno Alaska, Mario Vaquerizo, Xabier Sardá, Vicky Martín Berrocal y Madame de Rosa protagonizaron la mesa redonda, y la lista de rostros populares no ha hecho más que aumentar durante los últimos días.

El martes se sumaron a estos colaboradores Cristina Cifuentes, Carolina Ferré y Marina Rivers, nombres que la cadena ya había avanzado en las notas de prensa de presentación del programa, faltando únicamente por estrenarse Ana Brito y Cristina Tárrega.

Sin embargo, el tercer día no hubo ni rastro de ellas, siendo Susana Díaz y Laura Sánchez las novedades de la tertulia. Ellas y Manuel Díaz "El Cordobés", que acudió al programa para hacer una entrevista y terminó siendo fichado por Ana Rosa.

"Anda que has tardado en estrenarte, ni siquiera habrás pasado por casa, ¡has dormido aquí!", comentaba con sorna. Lo curioso de este fichaje es que la presentadora estaba a punto de realizar un idéntico movimiento para anunciar su siguiente incorporación, aprovechando la entrevista con Lolita Flores para comunicar al público que la artista también pasaría a formar parte de la amplia lista de colaboradores.

Durante unos 20 minutos de entrevista en los que ambas compartían anécdotas juntas, promocionaban los proyectos inmediatos de la actriz y derrochaban complicidad, casi a punto de finalizar han revelado la noticia a la audiencia.

Ana Rosa ha explicado por qué ha optado en esta ocasión por poner a famosos y no periodistas a debatir sobre la actualidad, porque así se escucha una opinión más "de la calle", algo que Lolita aplaudía.

Lolita ha aplaudido esta decisión porque los periodistas muchas veces se alejan de la opinión de los espectadores en sus casas, creando una distancia con la audiencia que los rostros famosos podían salvar. No solo seran los famosos si no que Ana Rosa también dará un paso al frente y expresará su opinión como parte de los colaboradores VIPS del programa.

"Sí, los lunes suelen ser días de descanso [en el teatro], por lo que haré un hueco para venir a charlar con vosotros. Además, por lo que he visto, mis compañeros son todos gente con la que me llevo muy bien. Si así no lo fuera, yo diría 'o te vas tú o me voy yo', pero no creo que eso vaya a suceder", expresaba Lolita, una idea que Ana Rosa le sacaba de la cabeza rápidamente: "Descuida, eso no va a pasar".

De este modo, TardeAR continúa reforzando su elenco de colaboradores con la intención de tratar de dar con la tecla que enganche al público a esta nueva apuesta. La última incorporación, Lolita Flores, llega procedente de Antena 3, aunque ahora no tiene contrato con la cadena la actriz es uno de los rostros más reconocibles de Tu cara me suena.