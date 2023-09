Ana Rosa Quintana estalla contra su familia en directo: "Dais asco"

La madrileña ha estrenado esta semana 'TardeAR' El formato ha obtenido buenos resultados

Hace unos meses, Mediaset hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco. Tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre el pasado 23 de junio.

Ana Rosa Quintana ha sido quien ha cogido el relevo de la franja vespertina con el programa 'TardeAR'. El formato se estrenó el pasado lunes 18 de septiembre obteniendo muy buenos resultados, consiguiendo reunir a más de 905.000 espectadores.

En medio del directo, la presentadora televisiva quiso saber la opinión del público: "Cada día quiero invitar a alguien de mi vida, que no son conocidos para que me cuenten qué les parece el programa. Por ello, hoy, he invitado a Juan, productor ejecutivo de este programa, y Kike, que es mi sobrino".

Ambos han criticado la adaptación del público en el plató: "Nos hemos gastado un dineral en la realidad aumentada, en el plató, las mesas, en Marlaska y colaboradores VIP, pero aquí el público no ha visto nada, ni una pantalla les habéis puesto para que vean el programa. Solo han visto la espalda de los cámaras".

El sobrino de Ana Rosa no se calló y soltó una pulla: "No sé si como viene de LaSexta se lo quieres hacer pagar, ponerle una mesa grande, coño, como la que tienes en tu casa Ana".

Tras las declaraciones del productor y su sobrino, la madrileña agradeció su sinceridad: "Siempre es un gusto hablar con la familia. Y es que la confianza da asco. Dais asco".