Ana Rosa elogia a Isabel Díaz Ayuso y agradece su amistad

La segunda edición de la Semana Internacional Flamenca ha pasado por Madrid Entre las celebridades presentes, dos de las premiadas han sido Ana Rosa Quintana y la alcaldesa de la ciudad, Isabel Día Ayuso

La segunda edición de la Semana Internacional Flamenca ha pasado por Madrid. Durante la celebración, han acudido varios rostros conocidos para la entrega de premios. Entre las celebridades presentes, dos de las premiadas han sido Ana Rosa Quintana y la alcaldesa de la ciudad, Isabel Día Ayuso.

Si la buena relación entre ambas no era un secreto, ahora ha quedado más que demostrado el respeto y cariño que se guardan las dos personalidades. En primer lugar, Ayuso mandó un mensaje desde el escenario a la presentadora, cuando esta no estaba presente.

"Me gustaría estar también con el resto de las demás premiadas. Lamento coincidir tan poco con Ana Rosa Quintana, a quien aprecio tanto y a quien quiero tantísimo y va a llegar a continuación", expresaba la política del Partido Popular. Seguidamente, cuando la periodista llegó a los premios, hizo lo propio con Ayuso y agradeció las palabras recibidas.

"Quiero mucho a Isabel y la admiro. Es una gran amiga y en muchos momentos me lo ha demostrado. Es una persona maravillosa. Me hubiera encantado coincidir porque llevamos mucho tiempo sin vernos y como ya no hago política..." mantenía Ana Rosa Quintana a la prensa.