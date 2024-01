Foden lidera el festival en la vuelta de De Bruyne

Kevin de Bruyne está de vuelta y todos sonríen. Lo hace Pep, que recupera a su mejor centrocampista. Lo hacen Julián y Foden, que asumieron responsabilidad en su ausencia y el belga les potencia todavía más. Y lo hace un equipo que le preparó el terreno para que su vuelta se convirtiera en una fiesta. Julián y Foden abrieron la lata y, luego, con Kevin ya sobre el verde, solo faltó acabar de cerrar la goleada. Bobb, Foden y Doku, otro que también volvía, los autores. Un festival.

City-Huddersfield FA Cup MCI 5 0 HUD Alineaciones Manchester City Ortega; Akanji (Nunes, 18'), Dias, Gvardiol, Sergio Gómez; Lewis, Kovacic (Wright, 76'); Bobb, Foden (Hamilton, 76'), Grealish (Doku, 57'); Julián Álvarez (De Bruyne, 57'). Huddersfield Nicholls; Spencer, Lees, Helik, Edmonds-Green, Jackson; Wiles (Iorpenda, 90'), Rudoni, Matos (Radulovic, 62'), Koroma (Diarra, 81'); Thomas.

Guardiola tiró de rotaciones, pero no tantas como se preveía y el partido no tuvo demasiada historia. Duró hasta que Foden y Julián Álvarez, que están con la flechita para arriba, se pusieron manos a la obra. El Manchester City encerró en su propia área al Huddersfield desde el primer minuto y lo sometió a su voluntad cuánto y cómo quiso. Carrusel de golpes hasta que el rival cayó a la lona por agotamiento. Julián inició la jugada y Foden cogió el testigo para no fallar ante Nicholls. El joven inglés ha dado un paso adelante esta temporada, más si cabe con las ausencias de Haaland y De Bruyne por lesión.

Los 'citizens' ni se preocupaban por su retaguardia ante un Huddersfield incapaz de salir. Y cuando dejas que el City solo piense en atacar, lo normal es recibir más de uno. En una jugada embarullada en el área, Julián Álvarez tocó el balón tras el semidisparo de Rico Lewis y lo llevó a guardar. Primera parte y partido casi resuelto con éxito. Los de Guardiola solo tenían que lamentar la lesión de Akanji, pilar indiscutible. Veremos en qué queda.

En la reanudación, la grada se activó con la entrada del niño prodigio. De Bruyne volvió a sentirse futbolista y el Manchester City volvió a girar en torno a él. No participó en el 3-0 de Bobb, que se ayudó de un rebote del defensa, ni en el golazo de Foden, pero sí picó el balón como él solo sabe hacer para que Doku, solo en el segundo palo, anotara a placer el 5-0. Fácil.