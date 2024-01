El equipo de Cuarta División en Gales que quiere 'cargarse' al United de Ten Hag

La FA Cup es la competición copera por antonomasia. Fundada en noviembre de 1871, el torneo de fútbol más antiguo del mundo tiene muchísima magia. Con un total de 14 rondas a disputar, entre clasificación y eliminatorias, incluye a todos los equipos de la Premier League y de la Football League (desde la Championship, segunda división, hasta League Two, la cuarta) con oportunidad para clubes no profesionales además de los equipos de Gales que juegan en el sistema inglés. En medio de este laberinto de ilusiones, se encuentra el Newport County, club del sur de Gales que compite en la Cuarta División (League Two) y se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia.

'DAVID CONTRA GOLIAT'

Enfrente, nada más y nada menos el Manchester United de Erik Ten Hag en dieciseisavos de final. El próximo domingo, Rodney Parade se vestirá de gala para recibir a unos 'Red Devils' que buscan seguir vivos en la competición del 'KO'. Y los locales, aupados por 8.700 espectadores que llenarán las gradas, dar la campanada. Es la historia de 'David contra Goliat' por el enfrentamiento de dos equipos que viven en esferas radicalmente opuestas: el Newport County, un equipo de League Two, frente a uno de los equipos más potentes de la historia del fútbol inglés. Tres divisiones de diferencia que desaparecerán en un choque apasionante.

El Manchester United se la juega en la FA Cup / EFE

La FA Cup, de nuevo, poniendo en aprietos a los grandes y brindándole la oportunidad a los más pequeños de obrar el milagro y conseguir una gesta para el recuerdo. El conjunto galés, 14º clasificado en League Two, afronta el duelo con la máxima ilusión pese al más que evidente desnivel entre plantillas y presupuestos. Los de Graham Coughlan querrán ponerle las cosas lo más difícil posible a un United que llega con dudas, con Ten Hag cuestionado en su puesto y pocas garantías de éxito en la temporada. Y es que cuatro años después de la eliminatoria que les enfrentó al Manchester City de Pep Guardiola en 2019 (con victoria 'Cityzen' por 1-4), probarán suerte frente a los vecinos del lado 'Red' de la ciudad.

ASÍ ES EL ESTADIO DONDE JUGARÁ EL UNITED

El Newport County, en este nuevo día para la historia, volverá a tener el factor cancha a su favor. Con las entradas vendidas desde hace varios días antes del encuentro, lo que está claro es que Rodney Parade, la casa del conjunto galés, se convertirá en un auténtico infierno para los 'Diablos Rojos'. Nada que ver con el 'Teatro de los Sueños', más bien de pesadilla en cualquier caso. Como ya hicieron en el derbi liguero frente al Wrexham en el que se impusieron sorprendentemente por 1-0, más de 8.000 espectadores llenarán las gradas de un estadio que se ha vestido de gala para esta ocasión. El pasado agosto en la Carabao Cup, ya hicieron sufrir al Brentford hasta forzar una tanda de penaltis en la que salieron derrotados. Fue el ensayo perfecto para una nueva función a lo grande. Uno de sus futbolistas, que conoceremos mejor en los próximos días, vivía en una granja antes de ser futbolista profesional.

Rodney Parade, estadio del Newport County / @MyGroundhops

Los aficionados del United que se atrevan a desplazarse hasta Newport (deberán recorrer 280 kilómetros desde Manchester) se alojarán en una tribuna temporal construida para la ocasión. Según avanzan desde Inglaterra, podrían ser unos 1.400 los valientes que ocupen la grada visitante. Ten Hag confesó en rueda de prensa no saber 'nada' sobre el condado de Newport. En unos días lo descubrirá, quiera o no.

Para los interesados en el desenlace de esta bonita historia de 'David contra Goliat', el duelo se podrá ver por TV en España el próximo domingo a partir de las 17.30 horas en DAZN, y se podrá seguir en directo en la web de SPORT. No se me ocurre un mejor plan para una tarde de enero. Sofá, manta y fútbol inglés. ¿Se puede pedir más?