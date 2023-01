Bryan Gil: "He trabajado mucho para que llegara este momento"

"Todo el mundo necesita su tiempo de adaptación", aseguró el jugador del Tottenham, que pasa por su mejor momento en Londres El atacante español ha sido titular en tres partidos seguidos por primera vez desde que llegó al conjunto inglés en 2021

Bryan Gil, futbolista español del Tottenham Hotspur, no aclaró si va a continuar el resto de la temporada en el club inglés y admitió que si una salida "pasa, pasa", pero que ahora mismo está centrado en los 'Spurs' y que ha trabajado mucho para disfrutar de minutos.

El atacante español ha sido titular en tres partidos seguidos por primera vez desde que llegó al conjunto inglés en 2021 y disfruta de su mejor momento en Londres.

"Todo el mundo necesita su tiempo de adaptación", dijo Gil a EFE tras la victoria del Tottenham ante el Portsmouth en la Copa de Inglaterra. "Ahora es cuando más minutos estoy teniendo, cuando más protagonismo tengo. He trabajado mucho para que llegara este momento. Espero seguir disfrutando de minutos aquí y seguir mejorando", señaló.

Sobre una posible salida en este mercado de traspasos, Gil no descartó ninguna opción, pero se mostró contento con su momento en el Tottenham. "No ha cambiado mi pensamiento porque trabajo en el día a día, no pienso en el futuro, porque al final nunca se sabe lo que puede pasar. Si me toca jugar aprovecharlo y trabajar en el presente. Si pasa, pues pasa, pero estoy centrado aquí", admitió.

El español, tras una temporada y media aciaga, por fin se ha ganado la confianza de Antonio Conte, que ha empezado a utilizarle con regularidad después de la Copa del Mundo. "Ahora me está dando minutos y yo tengo que devolverle la confianza, que esté tranquilo cuando yo juego y hacerlo bien", comentó.

El técnico italiano le ha alabado en los últimos días y le comparó con Bernardo Silva, una de las estrellas del Manchester City, a la vez que habló bien sobre su mejoría física y le pidió que siga por ese camino.

"No leo mucho la prensa, pero si ha dicho eso... Bernardo Silva es un gran jugador, está a otro nivel. El aspecto físico es algo que me costaba el primer año. Me puse a trabajar con los preparadores físicos y yo me lo noto. Creo que en el campo también se ve", afirmó Gil.