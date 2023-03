Jordán y Lamela espantan los fantasmas del Sevilla

Los cambios introducidos por Sampaoli fueron decisivos para asegurar la victoria ante el Fenerbahce El técnico de Casilda gana algo de crédito tras unas semanas en las que ha sido muy cuestionado

El Sevilla volvió a encomendarse a su competición 'fetiche' para espantar a los fantasmas que le persiguen en liga. El hexacampeón de la Europa League supo reponerse de una primera parte realmente pobre para conseguir una renta de dos goles de cara a la visita al feudo del Fenerbahce. Victoria que da crédito a Sampaoli, ya que se cimenta desde la pizarra del argentino. El cambio de Jordán cambió radicalmente el rumbo del partido, y el de Lamela ayudó a consolidar el triunfo.

FICHA TÉCNICA Europa League SEV 2 ________________ 0 FEN ALINEACIONES Sevilla Dmitrovic; Jesús Navas, Gudelj, Nianzou, Telles (Jordán, 46'), Acuña (Suso, 86'); Fernando, Rakitic, Óliver Torres (Ocampos, 69'), Bryan Gil (Lamela, 69'); En-Nesyri (Rafa Mir, 86'). Fenerbahce Altay; Kadioglu, Aziz, Akaydin, Szalai; Kahveci (Güler, 86'), Arao, Crespo (Rossi, 67'), Lincoln (Osayi-Samuel, 82'); King (Batshuayi, 67'), Valencia (Joao Pedro, 82'). Goles 1-0 M. 56 Joan Jordán. 2-0 M. 85 Erik Lamela. Árbitro François Letexier (Francia). TA: Alex Telles (4'), Bryan Gil (45+3')/Kadioglu (45+3'). Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

El desarrollo de la primera parte no invitaba a presagiar este desenlace, ya que los hispalenses tuvieron que dar gracias de no conceder ningún gol antes del descanso. Solo el acierto de Dmitrovic impidió que las aproximaciones de Valencia y King no se materializasen. El noruego estuvo a punto de inaugurar el casillero de goles al filo del descanso, pero su intento en boca de gol se perdió por encima del travesaño.

Lo poco destacable del Sevilla en el primer acto llevó la firma de Ivan Rakitic. El croata estuvo a punto de batir a Bayindir con una falta sin aparente peligro que se fue envenenando conforme se acercaba a portería. El guardameta turco, muy atento, fue capaz de sacar la mano para mandar el intento al córner.

El partido pedía a gritos un revulsivo, y Sampaoli lo encontró en Joan Jordán. La entrada del centrocampista catalán dio otro aire al conjunto hispalense, que lanzó dos serios avisos por mediación de En-Nesyri y Nianzou. Pero el encargado de estrenar el casillero de los goles fue el propio Jordán que, sin pensárselo dos veces, conectó un zapatazo desde la frontal del área. Ya sea por la potencia del disparo o por la ayuda involuntaria de Arao, que modificó ligeramente su trayectoria, el esférico acabó besando la red.

El gol anestesió levemente a un Sevilla que volvió a encomendarse al acierto de Dmitrovic, por lo que Sampaoli tuvo que volver a echar mano al banquillo. La entrada de Ocampos y Lamela hizo que el viento volviese a soplar a su favor, aunque el ex del Tottenham protagonizó un fallo incomprensible. Por suerte, no tuvo mucho tiempo para lamentarlo, ya que apareció desde segunda línea para cazar un envío de Ivan Rakitic y dar la estocada definitiva al partido.