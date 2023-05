Una 'zonita' 2-3 para desactivar al Barça

El Barça se ha estrellado en la segunda parte de la 'semi' de la Euroliga ante un Madrid plagado de bajas interiores Chus Mateo ha repetido la defensa zonal que tanto éxito le dio en Belgrado y el Barça no ha sabido cómo atacarla

En una dinámica que se ha repetido bastante desde la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo, el Barça ha ofrecido dos caras radicalmente diferentes durante un mismo partido y el desastre en todos los sentidos de la segunda parte ha anulado el buen trabajo de los primeros cuartos para derivar en la segunda derrota consecutiva frente al Real Madrid en unas semifinales de la Euroliga.

Sin duda, un batacazo enorme que deja bastantes señalados. El partido de Mirotic no ha sido de recibo y lo de Sanli daría para escribir un libro, pero Saras tampoco debería irse de rositas. Cuestionado desde su nombramiento en detrimento de Pablo Laso en una de las maniobras de Juan Carlos Sánchez, Chus Mateo se ha coronado en este mes de mayo.

Y lo ha hecho sin tanto nombre, sin haber estudiado en Estados Unidos, sin haber ganado cuatro Euroligas como jugador y sin tres piezas básicos en el juego interior como el sancionado Guerschon Yabusele y los lesionados Gabriel Deck y Vincent Poirier. El madrileño ha entendido a la perfección cuáles eran sus recursos y no se ha ruborizado a la hora de plantear una zona 2-3.

Esa defensa zonal que está prohibida en las categorías inferiores y en la NBA fue clave para que el Madrid remontase una eliminatoria de cuartos frente al Partizan que se le pudo 0-2 abajo y ha servido para desactivar todos los argumentos ofensivos del Barça de Saras. Tras una primera parte notable en el capítulo ofensivo con hasta nueve triples de 14 intentos, el técnico blanco Chus Mateo entendió que Tavares necesitaba descanso y tapó sus teóricas carencias con esa zona 2-3.

Incapaz de encontrar cómo atacarla, el Barça se convirtió en un bombardero viejo de esos de la Segunda Guerra Mundial y terminó con un triste 5/25 en triples en la segunda parte. ¿De verdad que no había más argumentos para buscar las debilidades de una defensa que ya se pudo ver en los partidos frente al Partizan? No me lo puedo explicar.

Chus Mateo sale revalorizado de la semifinal | EFE

Al menos, Obradovic colocó en el tercer partido a Zach LeDay en el tiro libre para buscar huecos entre los dos de la primera línea y el jugador que ocupaba el centro en la línea posterior. Así, obligaba a cerrarse más a los dos defensores del '2' y mantenía en alerta al teórico pívot. Sin embargo, el repetir como autómatas los bloqueos directos y los cruces en el perímetro supone un alivio para la defensa, con dos jugadores móviles en los laterales de la línea trasera que llegan a todos los tiros.

En fin, el caso es que el Barça ha caído otra vez, que la tercera Euroliga en azul y grana sigue siendo una quimera y que el proyecto queda seriamente tocado. Y más ahora que se prometen recortes notables en las secciones. No estaría mal fijarse en el balonmano, que perdió a Palmarsson por temas económicos y revalidó el título en la Champions la temporada pasada.