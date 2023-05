Jasikevicius: "Me gusta la presión, hace que mis jugadores saquen lo mejor"

El entrenador lituano se muestra ambicioso ante el gran reto de la temporada: el asalto a la Euroliga Satoransky: "Cumplo un sueño de niño, es un gran desafío estar aquí"

Prácticamente se pueden contar con los dedos de las manos las horas que faltan para que arranque la Final Four de la Euroliga. Olympiacos, FC Barcelona, Real Madrid y Mónaco luchan a partir de este viernes 19 de mayo por levantar el título al cielo de Kaunas. El plato fuerte de la primera jornada será el clásico entre azulgranas y blancos en busca de un puesto en la gran final del domingo.

Antes de que la acción se traslade a la pista del Zalgirio Arena, los entrenadores de los cuatro equipos, así como cuatro jugadores de los mismos, han atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial previa a la disputa de la final a cuatro. Un evento en el que Sasha Vezenkov, de Olympiacos, ha recibido el galardón a mejor jugador de la temporada en la competición, un 'MVP' más que merecido para el ex jugador del Barça.

SATORANSKY CUMPLE UN SUEÑO DE NIÑO

Junto a Sarunas Jasikevicius, que ha sido el gran protagonista ante los medios, ha hablado un Tomas Satoransky que ha admitido que cumple un sueño disputando la fase final de la competición europea: "Va a ser la primera y es increíble estar aquí, es un sueño cumplido que tenía desde 2006, desde que se jugó en mi Praga natal. Esta temporada ha sido divertida, pero es un gran desafío estar aquí. Sabemos que todo el baloncesto europeo nos estará mirando", ha admitido el base checo.

"Llegamos muy bien, sentimos que hemos dado un paso adelante y en las últimas semanas ha habido una mejora, pero está claro que lo más importante llega el viernes. Nos esperan 40 minutos en los que tenemos que ser fuertes, estar preparados mentalmente para momentos malos que puedan venir, y como los aguantamos es lo más importante. Ha sido bueno esta temporada ir de menos a más y llegar bien mentalmente a este evento", confiesa un Satoransky que también ha destacado el papel de los menos importantes en el equipo: "Son imprescindibles, ayudan a la química del grupo".

LAS SENSACIONES DE JASIKEVICIUS ANTES DE LA FINAL FOUR

El entrenador del Barça ha sido el gran reclamo de la comparecencia, algo que no sorprende teniendo en cuenta que esta Final Four se juega en su casa: "Es fácil para mí, tengo a toda la familia aquí y solo les he tenido que pagar las entradas", ha bromeado. Jasikevicius también ha explicado que fue importante liquidar por la vía rápida la serie ante Zalgiris, y que pese a haber tenido más descanso que el resto de equipos, llegan preparados a la cita: "Ganar 3-0 nos dio la posibilidad de descansar y recuperarnos de lesiones, pero ahora ya eso no importa, tenemos que vivir el momento y hacer bien el trabajo. Venimos de dos partidos de alto nivel en la ACB, y creo que lo mejor que nos ha podido pasar es jugar cinco días antes de esta semifinal ante Baskonia", confesó.

Su amigo y tenista Álex Corretja le preguntó sobre la importancia de gestionar las emociones en los momentos complicados del partido, algo que el propio Saras asume con naturalidad: "Es algo que cuesta de controlar, no pasa nada por estar nerviosos y cometer errores en algún momento. Tenemos que calmarnos, jugar nuestro juego y estar juntos y encontrar el equilibrio entre el sufrimiento y el disfrutar sobre la pista. Pero me gusta que haya presión en nuestro equipo, hace que mis jugadores saquen lo mejor de si, y ojalá que lo podamos hacer bien", reconoció el entrenador que llega en su tercera temporada al frente del Barça a su tercera Final Four consecutiva. "Ya llevamos tres años seguidos teniendo la oportunidad de lograr la clasificación para la gran final, pero lo más importante es estar juntos y que ojalá nos salgan bien las cosas hasta el final".

CHUS MATEO Y DZANAN MUSA QUIEREN OLVIDAR EL PASADO

Por su parte, tanto Chus Mateo como Dzanan Musa han coincidido en aprovechar el buen momento en el que llega el Real Madrid tras haber remontado a Partizán en el Playoff, e inciden en el mensaje de dejar atrás el pasado y centrarse solo en el presente.

"Hicimos un buen trabajo durante la liga regular, estuvimos en la parte alta de la clasificación y la ventaja de campo fue clave en el Playoff. Fue muy duro pero ahora no hay vuelta atrás, no hay pasado, no hay lesiones, estadísticas, favoritos... La queremos ganar pero tenemos que disfrutar y el hecho de estar ya es importante. Estoy muy contento con el esfuerzo que ha hecho el equipo y llegamos bien, con ganas de afrontar el partido del Barça y querer hacerlo bien", dijo Mateo, mientras que el alero bosnio confía en la experiencia de algunos veteranos del equipo como Sergio Llull, Sergio Rodríguez o Rudy Fernández: "Es muy positivo tener a estos veteranos con tantos títulos y presencias en Final Four. Por supuesto que nos ayuda a los jugadores más jóvenes, y es desde la unión y el ayudarnos mutuamente lo que explica lo que hemos conseguido hasta el momento esta temporada. Espero que podamos traducir en pista esa experiencia y que nos ayude a ganar el partido", concluyó.