Saras: "El Madrid no va a ser peor sin Yabusele, Deck y Poirier"

El técnico azulgrana ha analizado en rueda de prensa la Final Four de la Euroliga de este fin de semana "Yo no pienso en cómo parar a Tavares, sino en cómo parar al Madrid y en sus virtudes", destacó Jasikevicius

Ha llegado la hora de la verdad en una temporada muy intensa y con bastantes altibajos. El Barça ya vela armas de cara a la Final Four de la Euroliga que disputará este fin de semana en tierras lituanas y Sarunas Jasikevicius confía plenamente en el equipo tal y como ha asegurado este martes en el Palau en la rueda de prensa previa.

El cuadro azulgrana se ha entrenado este martes desde las 11.30 horas y repetirá el miércoles con el mismo horario antes de volar a eso de las cuatro de la tarde en un chárter con destino a Kaunas, donde el viernes a las 20.00 horas disputará las semifinales de la Euroliga frente al Real Madrid.

El choque será la reedición del de la temporada pasada, cuando la enorme actuación de Nikola Mirotic con 26 puntos, 12 rebotes, cinco asistencias y +39 no evitó un doloroso KO por 83-86 frente a un Real Madrid que terminó perdiendo la final frente al Anadolu Efes, el gran derrotado del actual torneo.

Entendiendo que las molestias de Nikola Kalinic son leves y descartado un Cory Higgins que no jugará más esta temporada tras ser operado, todas las mitradas se centran en la espalda de Jan Vesely, quien ha realizado parte del entrenamiento con el grupo y apunta a Kaunas.

"No podemos pensar en el segundo partido. Solo existe el Madrid, hay que hacer todo lo posible para clasificarse para la final y después ya se verá. Es importante que todos estén bien para las situaciones que pueden producirse durante los partidos. El mensaje está claro, vamos a darlo todo. Echaremos mucho de menos a nuestros grupos de animación, pero en la pista se juega cinco contra cinco", prosiguió.

Saras confía en que todos den el máximo en Kaunas | VALENTÍ ENRICH

En cuanto al Real Madrid, Saras tiene claro que será una auténtica batalla y más aún tras la remontada blanca en la tórrida serie ante el Partizan, aunque se niega a centrarlo todo en su 'gigante'. "Cuando se habla de un jugador, un entrenador siempre piensa en conjunto. Yo no pienso en cómo parar a Tavares, sino en cómo parar al Madrid y en sus virtudes. Contra los buenos equipos tienes que arriesgar en algunas situaciones y hay un punto medio entre las cosas. Nosotros no podemos pensar solo en Tavares. El Madrid tiene más carácter", enfatizó.

El míster azulgrana no cree que las anunciadas bajas blancas les pongan las cosas más fáciles. "Normalmente preparas cosas contra Deck, contra Yabusele y contra Poirier, que no van a estar. Esto no quiere decir que el Madrid vaya a ser peor, porque tiene una plantilla superlarga y muy experimentada que sabe hacer cosas con bajas. No va a ser peor. Va a ser muy diferente", destacó Jasikevicius.

20 años después de conquistar con el Barça su primera Euroliga, el lituano sigue con hambre y mantiene las mismas ganas. "Es bastante parecido. No he cambiado mucho y sigo teniendo la misma ilusión. Recuerdo muy bien los detalles de aquella Final Four en el Sant Jordi. Entiendo la situación de mis jugadores y que para algunos es la primera. Toca prepararlo, centrarnos y ya está", indicó el báltico.

Será su tercera presencia en una Final a Cuatro como entrenador después de su histórica tercera plaza con el Zalgiris en 2018, de perder la final de 2021 ya con el Barça y de caer en 'semis' en la pasada edición frente al Madrid tras conquistarla cuatro veces como jugador (entre ellas la de 2003 con el Barça que dirigía Svetislav Pesic). Y como jugador es el más laureado con un total de cuatro.

Saras busca su primera Euroliga como entrenador | VALENTÍ ENRICH

Aunque los cuatro equipos serán foráneos en Kaunas, el Barça podría tener el apoyo de la afición local por la presencia de varios lituanos, entre ellos él mismo. "Lituania y Kaunas están preparados para este tipo de fiestas. La Final Four está en el sitio adecuado por el amor que tienen los lituanos por el baloncesto. Va a ser una gran Final Four", comentó.

"No sé quién pone la condición de favoritos. Eso no importa. Tenemos opciones y seguro que los otros tres equipos piensan lo mismo. No importa eso de ser favoritos o no. No creo que tenga tanta importancia. Tenemos jugadores experimentados y como staff también hemos pasado por muchas Finales Four. Eso ayuda. Hay una mezcla de muchísimos detalles y vamos con muchas ganas. Ojalá nos salgan bien las cosas", manifestó el báltico.

El técnico está satisfecho con la dinámica que atraviesa el Barça y pide dar el máximo en esta Final Four. "El equipo está en buen momento, aunque los dos últimos años también estábamos contentos con cómo llegábamos. Lo importante son estos 40 minutos de la semifinal en los que deberíamos darlo todo y después ya pensaríamos en la final", concluyó.