La 'traición' de Mirotic a Obradovic: "Me aseguró que vendría al Partizán"

El entrenador serbio ha desvelado todos los detalles con el exjugador del Barça y las intenciones para ficharlo Obradovic también explicó que Mirotic formaba parte de las conversaciones sobre la planificación del equipo y la manera de jugar

La salida de Nikola Mirotic del FC Barcelona el pasado mes de julio todavía sigue trayendo cola. Tras no llegar a un acuerdo para la rebaja salarial de los dos años de contrato que todavía tenía firmados el jugador con el club azulgrana, la rescisión unilateral por parte del Barça era un secreto a voces, y se acabó confirmando para cumplir con las demandas económicas que exige LaLiga.

Conscientes de que su salida de Barcelona era un hecho, su entorno más directo empezó a buscar posibles destinaciones en Europa. Su agente, Igor Crespo, buscó en todo momento lo mejor para su representado, y finalmente acabó firmando uno de tres temporadas con Olimpia Milano, a razón de 2,5 millones de dólares netos por temporada. Un buen acuerdo, que sumado a la indemnización que deberá abonar el Barça tras liquidar los dos años de contrato restantes, hará que Mirotic siga siendo uno de los jugadores mejor pagados del continente.

Unas formas 'mejorables'

Pese a que el acuerdo fue satisfactorio para Mirotic, lo cierto es que a lo largo del verano, las formas llevadas a cabo, y las diferentes negociaciones con el resto de equipos que estaban interesados en su contratación, no han sido las mejores. Y es que el futuro de Nikola Mirotic se había movido entre los dos equipos serbios de Euroliga (Partizán y Estrella Roja), Mónaco, y también sonó para Olympiacos y sobre todo, para un Panathinaikos que ya daba por hecha su contratación. De hecho, tras no llegar a un acuerdo, el presidente del conjunto ateniense no dudó en 'atacar' a Mirotic y destaparlo: "Hablé con él, le llamé una noche y tuvimos una conversación agradable. Me explicó lo mucho que ama a Grecia. No lo negaré, cuando colgué, no podía imaginar que Mirotic no firmase con Panathinaikos. Luego me di cuenta de que le había dicho exactamente lo mismo a otros equipos", explicó.

Panathinaikos y Partizán 'desnudan' a Mirotic

Si en Panathinaikos no quedaron contentos con las formas, algo parecido ocurrió entre Estrella Roja y Partizán. Mirotic se decantó por no jugar en Serbia alegando presiones y amenazas, algo que no sentó bien en ambos clubes que se comprometían a velar por la seguridad del jugador y de su familia. Y el malestar con el exjugador azulgrana ha quedado confirmado tras unas últimas declaraciones realizadas por Zeljko Obradovic, que no ha ocultado ningún detalle sobre como fueron las negociaciones con el jugador.

Los detalles del 'NO' de Mirotic a Partizán, explicados por Obradovic

En una entrevista en la revista 'Nedeljnik', el técnico de Partizán ha explicado como se produjo toda la operación: "Después de varias conversaciones que tuvimos con Nikola, tanto conmigo como con la dirección del club, me llamó y me dijo que definitivamente vendría al Partizán. Sólo quedaba solucionar los trámites entre él y el Barcelona y todos los líos. Continuamos comunicándonos durante todo este tiempo. Nikola es un tipo extremadamente educado y todas esas conversaciones fueron muy agradables y todo salió como debía: hablamos sobre el proceso de formación del equipo, qué jugadores queremos traer, cómo planeamos jugar, él estaba interesado en cada detalle. Después de dos semanas de conversaciones así, me llamó y me dijo que todavía no podía venir. Cuando le pregunté por qué, me dijo que eran las presiones", explica Obradovic.

Nikola Mirotic perdió en semifinales de la 'Supercoppa' italiana ante la Virtus | Twitter: @OlimpiaMI1936

La Iglesia, justificación para Mirotic

Cuestionado sobre la reacción que tuvo al escuchar, de boca de Mirotic, el asunto de las presiones, el técnico serbio se muestra totalmente sincero: "Le dije que todos estamos bajo presión, que es parte del trabajo, e insultos, expectativas y amenazas, pero que nadie ha sufrido realmente ninguna consecuencia de esa presión y que creo que él puede lidiar con eso. Luego me dijo que había recibido varias llamadas y que se vio obligado a desistir. No dijo ningún nombre, dijo que recibió presiones de la política y de la iglesia", concluyó.

¿Cuándo visita Mirotic a Partizán?

Nikola Mirotic, que debuta con Olimpia Milano en Euroliga esta tarde a las 19:45h (CET) en Estambul ante Fenerbahçe, visitará a Partizán el próximo jueves 7 de diciembre a las 20:30h (CET). Acostumbrado a recibir grandes ovaciones cuando juega en Serbia, habrá que ver si tras las negociaciones del pasado verano, la relación ha quedado tocada.