Poirier, sobre la famosa 'pelea' entre Real Madrid y Partizan : "Recibimos amenazas de muerte"

La eliminatoria entre Real Madrid y Partizan de la temporada 2022/2023 es difícil de olvidar. Principalmente, por la pelea entre los jugadores de ambos equipos cuando los blancos, al borde del precipicio con un 0-2 en contra, resurgieron y consiguieron remontar. Vincent Poirier ha recordado lo duro que fue viajar a Belgrado.

El jugador del Real Madrid ha analizado el episodio con el periodista Donatas Urbonas y cómo afectó al equipo los días posteriores al segundo partido de cuartos de final. "Me levanté del banquillo y pensé: ‘Si se van a pegar, mucho no puedo ayudar porque me voy a meter en un problema. Si me quedo en la banda y después tenemos que jugar el partido o repetirlo, lo que sea, ahí sí estaré disponible’. No es que estuviera asustado", comentó el pívot francés.

Precisamente, Poirier volvía a estar disponible para el equipo aquel día después de una apendicitis aguda que le había dejado un mes sin competir. Tras aquel partido, viajó a Belgrado junto al equipo para intentar lograr algo que no había conseguido nadie en la historia de la Euroliga: remontar un 0-2 en contra.

''Recuerdo que fue una locura porque todos estábamos recibiendo amenazas de muerte. Tuvieron que contratar a muchos empleados de seguridad para ir con nosotros. Nos recogieron en el aeropuerto y directamente al hotel. No fue divertido. Cuando fuimos al calentamiento prepartido estaba abarrotado de gente gritándonos. Como jugador de baloncesto tienes que dejar a un lado esas emociones, sean o no en contra de ti, pero es una locura jugar en esa atmósfera. Ahora sé que siempre que juguemos allí con el Madrid va a ser así”.

Dos victorias en Belgrado

El Real Madrid logró derrotar al conjunto local en los dos partidos y forzó un último en la capital española. "No podíamos escuchar nada. Era un ruido muy alto. Pero no tengo verdaderos malos recuerdos. El Partizán controló muy bien a los aficionados, no tuvimos mayores problemas, pero obviamente siempre hay alguien que insulta y hace algún gesto que no te gusta".

"Yo no fui atemorizado: me hice fotos, firmé autógrafos, etc. Allí el baloncesto lo viven de una manera diferente a la que otros estamos acostumbrados, yo diría que es como una religión para ellos". Después de aquella eliminatoria, el Real Madrid salió totalmente reforzado y acabó levantando el título de Euroliga.