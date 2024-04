Indignación por el trato de favor al Real Madrid

LaLiga ha armado un gran lío en el fútbol español por la decisión de avanzar el Real Sociedad-Real Madrid al viernes 26 de de abril (21.00 h.) para favorecer los intereses blancos de cara a la preparación del partido de ida de la semifinal de la Champions League. Los madridistas se miden al Bayern de Múnich el martes 30 de abril (21.00 h.) en Alemania y solicitaron el cambio de fecha de la jornada 33 para contar con más tiempo de descanso, pese a que ello perjudique mucho a otros clubs.

El puzzle para que encajen las fechas y horarios con los partidos designados a DAZN y Movistar han llevado a un galimatías que afecta directamente a seis partidos.

Para empezar, el Real Sociedad - Madrid pasa del sábado 27 de abril a las 21.00 al viernes 26 también a las 21.00 h. El club donostiarra había agotado las entradas para este partido y ahora muchos aficionados no pueden acudir a Anoeta ya que el viernes es laborable y tienen compromisos que les impiden llegar a tiempo para el partido.

Bellingham y Take en el Real Madrid - Real Sociedad de la primera vuelta / EFE

Las redes sociales arden con este cambio por el añadido de que LaLiga no tuvo la misma consideración con la Real Sociedad en el partido de la primera vuelta. El partido se disputó el domingo 17 de septiembre cuando la Real Sociedad se la jugaba frente al Inter en la Champions el miércoles 30. La entidad guipuzcoana prefería jugar el sábado, pero LaLiga no creyó conveniente el cambio. Al Madrid no le importaba jugar ese domingo ya que el miércoles se media al débil Unión Berlín de nuevo en el Bernabéu.

Barça-Valencia

El otro partido cuya alteración causa mayor daño es el FC Barcelona - Valencia. El partido se jugaba en un horario muy propicio para que pudieran acudir las familias y los aficionados valencianistas como era el sábado 27 de abril a las 14.00 h. Ahora pasa de un porrazo al lunes 29 a las 21.00 h.

Para empezar, el Valencia ya había agotado las 323 entradas reservadas a la afición visitante por un precio de 30 euros. El propio club mostró su satisfacción: "¡Sois increíbles, afición! AGOTADAS en menos de 20 minutos todas las entradas de público visitante para el #BarçaValencia. En el Estadi Olímpic Lluís Companys seremos muchos. GRÀCIES".

¿Qué pasará con estos seguidores que un lunes laborable no podrán acudir y tenían el viaje, junto a la entrada pagada? LaLiga no ha dado ninguna respuesta. Favorecer los intereses del club que preside Florentino Pérez ha pesado más que la sensibilidad hacia una afición.

Reincidencia con los valencianistas

En Valencia tampoco olvidan que ya sufrieron un cambio en su partido en el Metropolitano que, por encaje de la Copa del Rey, pasó de jugarse el domingo 28 de enero a las 16.15 a las 21.00 h. A esa hora, a los seguidores che ya no les daba tiempo de coger el AVE de vuelta ya que el último salía precisamente a las 21.00 h.

Hugo Guillamón con Raphina en el último Valencia - FC Barcelona / EFE

El Barça también acusará el cambio. El partido se jugaba a primera hora de la tarde y ya se habían agotado las entrada más caras. Las de tribuna (de 199 y 189 euros), así como las del segundo lateral (179 euros) y las del Gol 2 (89 euros). La Liga tampoco ha movido ficha para compensar a estos seguidores que quizá el lunes no puedan acudir a Montjuïc.

Los otros cuatro cambios tienen menores conseuencias.

El Las Palmas-Girona pasa del lunes 29 de abril al sábado 27 a las 21.00 h. El club gironí ponía este viernes a la venta el cupo de entradas a 30 euros. Por tanto, aún no se habían vendido, pero los hinchas que querían alargar el fin de semana en Gran Canaria para ver el partido tendrán que que alterar su plan.

El Almería-Getafe pasa del viernes 26 de abril a las 21.00 h. al sábado 27 a las 14.00 h. Este cambio no tendrá tanta relevancia ya que la afición azulona incluso lo puede tener mejor para desplazarse en fin de semana.

El Alavés-Celta se debía jugar el sábado 27 de abril a las 16.15 h. y ahora se disputará el mismo sábado a las 18.30 h. La alteración tampoco es muy significativa.

Witsel y Yury se encaran en un Atlético de Madrid - Athletic Club / EFE

Por último, el Atlético de Madrid - Athletic Club se jugará el sábado 27 de abril a las 21.00, en vez de las 18.30 h. Con el retraso del horario se dificulta también el viaje de los seguidores del Athletic.

En definitiva, LaLiga ha dado prioridad al Real Madrid sobre los deseos de los aficionados, algo que no beneficia para nada al fútbol español.