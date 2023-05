Poirier está descartado para la Final Four "al 99 por ciento"

Sin Yabusele sancionado y el lesionado Deck, Hezonja y Eli John Ndiaye parten con muchas opciones para ser el '4' blanco ante el Barça "Somos los que somos y estamos los que estamos. Llegados a este punto no hay lesiones, no hay cansancio, no hay estadísticas", declaró el entrenador del Real Madrid

Vincent Poirier, pívot francés del Real Madrid, está descartado para jugar la Final Four de la Euroliga, en Kaunas (Lituania) del 19 al 21 de mayo, "al 99 por ciento" según informó el entrenador Chus Mateo en el 'Media Day'. "Va a ser difícil que podamos contar con él. Al 99 por ciento está descartado", dijo Mateo.

El técnico del Real Madrid avanzó sus posibles sustitutos para el puesto de 4, en el que tampoco estarán el sancionado Yabusele y el lesionado Deck: "Hezonja y Eli John Ndiaye parten con muchas opciones para ser los elegidos en el cuatro. También Cornelie o Rudy Fernández, que lo han hecho. Eli estuvo muy bien en el quinto, cumplió con creces ante LeDay. Mario me tiene encantado, por su forma de trabajar y espíritu. Será uno de los que seguramente entre en esa situación".

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

"Somos los que somos y estamos los que estamos. Llegados a este punto no hay lesiones, no hay cansancio, no hay estadísticas, solo un partido de semifinales en el que a todo deportista le gustaría estar", finalizó el entrenador del Real Madrid.