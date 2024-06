Marín: "Ser abanderada va a ser muy complicado si compito al día siguiente por la mañana"

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Río 2016, aseguró este martes que le "encantaría ser abanderada" de España en París 2024, aunque nadie se lo ha propuesto hasta la fecha y si tiene que competir al día siguiente por la mañana "va a ser muy complicado".

"Contemplaría todo en el caso de que me llamasen y me propusieran ser la abanderada, pero tengo que tener en cuenta que son 8 o 9 horas de pie y compito al día siguiente. Si me lo dicen ahora no sé si decir sí o no, porque tampoco se si voy a competir por la mañana al día siguiente. Si es así va a ser muy complicado", afirmó.

La jugadora onubense, que participó en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en un acto de agradecimiento a las empresas colaboradoras del programa ADO, indicó que tendría que "ver todas las circunstancias" y hablar con su equipo "para tenerlo todo en cuenta".

"Hace tres años me rompí la segunda rodilla. Ser abanderada son muchísimas horas. Si desde el COE pudieran hacer algo para cambiar mi horario o proponer jugar el segundo día eso lo facilitaría mucho más en el caso de que me lo propusiesen", opinó.

Marín también consideró que si compitiera al día siguiente de la inauguración de los Juegos pero por la tarde, el sábado 27 de julio, "habría menos problema" e insistió en que lo prioritario es la salud. "Si eso va a poner en peligro mi gran objetivo sin ninguna duda tendré que decir tendré que lamentarlo mucho y decir que no. Por eso si desde todas las partes pudiéramos aportar nuestro granito de arena creo que lo facilitaría todo mucho más", añadió.

Nos obstante Marín dijo que ser abanderada la encantaría, porque "para un deportista es todo un sueño conseguir una medalla olímpica y llevar la bandera de su país". "Me haría mucha ilusión, pero no se absolutamente nada, sigo con mis entrenamientos y mi concentración", concluyó la tres veces campeona del mundo y ocho de Europa.