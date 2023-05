Los ocho jugadores a seguir en la Final Four de la Euroliga

Olympiacos, Barça, Real Madrid y Mónaco buscan en Kaunas ser los nuevos reyes de Europa Los mejores jugadores de la competición se reúnen en la final a cuatro con un objetivo claro: alcanzar la gloria europea

La Euroliga de baloncesto se prepara para el momento cumbre de la temporada: la disputa de una Final Four que debe coronar al mejor equipo de Europa, con una lucha entre Olympiacos, FC Barcelona, Real Madrid y Mónaco que promete emociones fuertes. Los cuatro mejores equipos de la temporada cumplieron en sus series de Playoff, no sin sufrimiento, pero ya están listos para empezar el asalto al título.

Kaunas acogerá la final a cuatro y reunirá a los mejores jugadores de la competición, aunque con alguna ausencia notable, ya que Vasilije Micic, Shane Larkin, Lorenzo Brown o Kevin Punter no han logrado el billete para la cita.

Desde SPORT ponemos la lupa en ocho jugadores que están llamados a hacer cosas importantes en la Final Four de la Euroliga y que lucharán por levantar el título a los cielos de Kaunas el próximo domingo 21 de mayo.

Sasha Vezenkov, Olympiacos

El flamante 'MVP' de la temporada llega a la Final Four de la Euroliga con ganas de levantar su primer título, a la espera de ver si cruza el Atlántico la próxima temporada para probar suerte en la NBA. El ex jugador del Barça ha evolucionado estas últimas temporadas, mejorando su acierto hacia canasta, pero sobre todo, su inteligencia en pista. Con su físico, se puede desenvolver en las posiciones de '3' y '4' sin problemas, y es un jugador letal penetrando a canasta pero también recibiendo sin botar, ejecutando desde la línea del triple. A sus 27 años, da la sensación de que todavía no ha tocado techo en su progresión, y gran parte de las opciones de Olympiacos de volver a levantar una Euroliga 10 años después de la última pasan por un gran papel suyo. Los 17,2 puntos que ha promediado esta temporada, siendo el máximo anotador de la competición, no son una mala garantía.

Nikola Mirotic, FC Barcelona

El mejor jugador de la temporada en 2022 llega a esta Final Four sin hacer excesivo ruido, en un curso en el que sus problemas físicos han sido más noticia que su rendimiento deportivo. Ese ruido sobre su tendón de Aquiles ha tapado los 16 puntos por encuentro que ha firmado en la fase regular de la Euroliga, unas cifras que prácticamente ha mantenido en el Playoff de cuartos de la Euroliga. A sus 32 años, el capitán del Barça llega a la cita en plena madurez deportiva y con el objetivo más vivo que nunca de lograr levantar por primera vez el título. Sus cualidades no son ningún misterio: es el mejor '4' de Europa, tanto por su amenaza exterior como su posteo cerca de canasta. Su talento es inagotable. El duelo ante el Real Madrid en las semifinales promete emociones fuertes. Pese a la derrota de la pasada temporada, fue el mejor del partido con 26 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias.

Dzanan Musa, Real Madrid

El alero bosnio del Real Madrid ha brillado esta temporada en Euroliga, pese a ser tan solo su primera temporada completa. Elegido en el quinteto ideal del curso, Musa ha estado por encima de los 15 puntos de media por partido, algo nada despreciable en un equipo, el blanco, con tanto talento en sus filas. Llega a las 'semis' ante el Barça con la inercia de haber logrado una remontada prácticamente imposible ante Partizán, y a nivel individual, no puede encontrarse con mejores sensaciones: se fue hasta los 20 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en el quinto y definitivo encuentro. A nivel defensivo, su rendimiento es más que correcto, pero es en ataque donde el alero es diferencial y puede marcar una época los próximos años en Europa: a su gran acierto exterior se suma una buena capacidad para acabar cerca del aro. Es un anotador compulsivo que no suele sufrir ataques de irregularidad y al que no le quema el balón en los momentos importantes del partido.

Mike James, Mónaco

El controvertido base americano tiene una oportunidad de oro para silenciar a todos sus 'haters', aquellos que dicen que Mike James es un jugador para ganar partidos pero no campeonatos. Más allá de las polémicas y sus episodios deportivos y extradeportivos que le han hecho salir prácticamente mal de todos los equipos en los que ha jugado, el exterior de 32 años llega a la Final Four con poco que perder y mucho a ganar. El Mónaco puede ser el gran tapado de la cita, poniendo el talento de James a su servicio. Pasan los años, pero su aportación ofensiva sigue intacta: por encima de los 16 puntos por partido durante la temporada, en el quinto y definitivo partido del Playoff ante Maccabi se fue hasta los 21 puntos. Su talento es incuestionable, lo demuestra prácticamente cada partido. Su temperamento y su mala cabeza en demasiadas ocasiones han jugado en su contra. Pero, ¿y si esta es la Final Four de Mike James?

Kostas Sloukas, Olympiacos

"Slouky Luke" llega con el arma cargada a Kaunas. Que se lo pregunten a Fenerbahçe en el tercer partido del Playoff, en el que el base heleno derrotó sobre la bocina a los turcos con un triple inverosímil. A sus 33 años, Sloukas ya sabe lo que es ganar la Euroliga hasta en tres ocasiones (2012, 2013, 2017), y ya cuenta con ese status de leyenda de la competición como sus compatriotas Dimitris Diamantidis y Vassilis Spanoulis. Sloukas es élite en la dirección de juego, y un enorme anotador. Firmó 22 puntos en el decisivo partido ante 'Fener', si bien es cierto que su rendimiento en la serie fue algo irregular tanto en el primero como en el cuarto partido. Vezenkov se frota las manos con su visión de juego, pero Georgios Bartzokas sabe que necesitará la mejor versión de su base para lograr ganar la competición.

Jan Vesely, Barça

La unión entre el equipo azulgrana y el pívot checo no podía haber sido más productiva para ambas partes. Vesely, un competidor nato, insaciable, y con hambre de títulos, llegó a un Barça plagado de talento pero seguramente falto de ese instinto asesino que parece que ahora sí tiene la plantilla. Sarunas Jasikevicius cuenta con un jugador poderoso bajo aros tanto en ataque como en defensa, con una intimidación al alcance de muy pocos. En ataque, ese lanzamiento más que fiable de media distancia hace que el pívot contrario tenga que liberar la canasta, algo que ayuda a las acciones ofensivas de sus compañeros. Es obvio que por edad (33) no es el mismo jugador que durante años y años fue el mejor 'cinco' de la competición, levantando el título en 2017, pero su actual versión es uno de los motivos para creer en la tercera Euroliga azulgrana.

Edy Tavares, Real Madrid

Una temporada más, el '22' blanco ha sido el jugador más determinante de la competición, al menos en defensa, siendo designado de nuevo mejor defensor de la competición. No hay ningún jugador que condicione más el ataque rival que Tavares, y en ataque, sigue siendo imparable bajo canasta en el sentido más literal de la palabra. Su estado físico ha sido una de las grandes incógnitas de la temporada. Ha sido evidente, en más de un partido, que el pívot de 31 años arrastraba más cansancio del previsto para las fechas en las que se encontraba la competición. Una lesión de rodilla en el primer partido del Playoff ante Partizán le hizo perderse el segundo partido de la serie, pero en los otros tres siguientes, al todo o nada, ha promediado 17,6 puntos y 8,3 rebotes en unos 30 minutos por encuentro. Con las ausencias de Guerschon Yabusele y Vincent Poirier, deberá ir con más ojo que nunca con las personales.

Jordan Loyd, Mónaco

El escolta de 29 años vive su cuarta temporada en Europa tras haber pasado por Valencia Basket, Estrella Roja, Zenit y desde esta temporada, Mónaco. En estos cuatro equipos, Loyd ha demostrado que es un gran anotador, con buena muñeca desde el 6,75, pero algo irregular, algo que quizá ha hecho que ninguno de los grandes europeos haya decidido, por el momento, apostar por él.

Sigue toda la Euroliga en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Las historias bonitas, de revelaciones, requieren de superhéroes, y el de Atlanta está listo para enfundarse la capa. En el segundo partido del Playoff ante Maccabi se fue hasta los 33 puntos con cinco triples. En un equipo físico y correoso, como el de Sasa Obradovic, el talento debe llevar su firma.