'Lorencito' y Baldwin hacen trizas la primera oportunidad del Baskonia

Lorenzo Brown y Wade Baldwin destrozaron al Baskonia con un 113-85 y los azulgranas lucharán por la octava plaza tras un mal partido en Belgrado en el que no tuvieron opciones en ningún momento de un partido que se sentenció al descanso a favor de los israelíes, que machacaron a los vitorianos con 19 triples.

Maccabi Tel Aviv - Baskonia (baloncesto, Euroliga), 16/04/2024 EUROLIGA MAC 113 85 BAS Alineaciones MACCABI TEL AVIV, 113 (28+27+31+27): Baldwin IV (26), Brown (29), Colson (14), Cohen (3), Nebo (4) -cinco inicial-, Cleveland (11), Webb III (8), Thomasson, Rivero (8) y Blatt (10). BASKONIA, 85 (15+21+25+24): Miller-McIntyre (32), Marinkovic (5), Sedekerskis (11), Moneke, Kotsar (6) -cinco inicial-, Howard (14), Raieste, Chiozza, Theodore (2), Dani Díez y Rogkavopoulos (10).

El choque fue una pesadilla para un Baskonia muy perdido que además vio cómo se lesionaba Chima Moneke en la primera parte, además de cometer continuos errores en defensa y no fue capaz de igualar el ritmo anotador de su rival.

El Maccabi marcó el ritmo desde el inicio y mostró mucha más hambre por hacerse con la séptima plaza de la Euroliga gracias al base de la selección española Lorenzo Brown que acabó con +35 y siete triples junto al exbaskonista Wade Baldwin con 26 puntos. Por el lado baskonista solo se salvó Codi Miller-McIntyre que firmó el mejor partido de su carrera con 45 créditos de valoración.

Dos triples de Lorenzo Brown abrieron un partido muy físico en el que los equipos sudaban para anotar sus primeros puntos. Las pérdidas de balón lastraron los ataques de un Baskonia que tenía poca fluidez en la circulación de balón. Un nuevo triple del Maccabi puso un 19-10 para los locales, que entraron mejor en el partido que el conjunto azulgrana.

Wade Baldwin y Lorenzo Brown capitalizaron gran parte de los puntos del primer asalto y el rebote ofensivo de los amarillos castigó en exceso a un Baskonia que cedió en defensa y permitió al Maccabi sumar con facilidad hasta el 28-15 de un primer acto muy cómodo para los hebreos. El dos contra dos fue una pesadilla para los de Dusko Ivanovic, que no acertaban en la defensa.

Wade Baldwin IV es casi imparable en el uno contra uno / EFE

El ritmo del conjunto de Oded Kattash era mucho mayor y Baldwin (MVP de marzo) era indefendible para los vascos, que perdieron a Chima Moneke por un esguince de tobillo. El Baskonia no encontraba ni equilibrio ni soluciones en su juego y solo el griego Nikos Rogkavopoulos y Codi Miller-McIntyre se salvaron en un equipo obligado a defender para empezar a recortar una diferencia preocupante.

El quinto triple de Lorenzo Brown aumentó la diferencia por encima de los 20 puntos para un Manabí con mucha más tensión que se fue al descanso 55-36 arriba. La lluvia de triples de los israelíes continuó en el segundo tiempo con un gran acierto de un equipo que jugaba a placer y con mucha menos presión para superar en todas las facetas a un Baskonia desorientado.

Los errores defensivos de los vascos se sucedían el intercambio de canastas no les servía para remontar el 86-61 al final del tercer cuarto. Un gran Miller-McIntyre y los chispazos de Markus Howard no impedían nuevas vías de agua con la aportación de Bonzie Colson. Fue un final doloroso para los vascos, que no pudieron ni siquiera maquillar el 113-85 final.