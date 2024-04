La revolución Caitlin Clark llega a la WNBA

El futuro de la WNBA y del baloncesto femenino ya está aquí. Caitlin Clark, un extraordinario talento generacional, fue elegida este lunes como número uno del draft por las Indiana Fever y ahora el prodigio de Iowa intentará replicar su legendaria carrera en la NCAA en la mejor liga del planeta.

"Me encanta jugar al baloncesto desde que era una niña y eso no va a cambiar", aseguró con una sonrisa nada más escuchar su nombre, tal y como preveían todos los pronósticos, como número uno del draft. "Lo más importante es ser yo misma y pasármelo bien. Si hago eso, el resto irá todo sobre ruedas", agregó.

Este draft de la WNBA no era un draft más: era el de Clark. Por ello, ESPN organizó un despliegue televisivo a su altura: los fans llenaron la Brooklyn Academy of Music de Nueva York (no se permitía público general en un draft de la WNBA desde 2016) y la aseguradora State Farm (espónsor de Clark) compró un enorme anuncio en las pantallas de Times Square para felicitarla.

De 22 años, originaria de Des Moines y gran fan de Taylor Swift, Clark estuvo acompañada por su familia, sus excompañeras de Iowa y su entrenadora en esa universidad, Lisa Bluder.

"Estoy intentando disfrutar el momento. Soñaba con esto desde que estaba en segundo grado", explicó Clark con un elegante conjunto blanco y gris de Prada.

"Siempre he creído en mí misma. Fui a Iowa con la meta de llegar a la 'Final Four' y fuimos dos veces a dos campeonatos nacionales (perdió la final en ambas ocasiones). Mis padres siempre me dieron mucha confianza desde que era una niña y eso es algo que las niñas pueden aprender. Le dije a mi madre antes: 'Me lo he ganado y por eso estoy tan orgullosa de esto'", añadió.

Justo antes de que comenzara la ceremonia, Clark también opinó sobre qué faceta de su juego podría llevar a la WNBA con más facilidad y, en lugar de su extrema facilidad para anotar, señaló a sus capacidades para el pase.

"Creo que eso es algo que a veces la gente pasaba por alto en la NCAA. Les encantaba lo de anotar y que no se me confunda: me encanta tirar a canasta. Pero asistir es algo que para lo que siempre he tenido facilidad desde que era una niña. Crecí jugando al fútbol, entendiendo los ángulos y viendo el juego incluso antes de que suceda", aseguró.

INDIANA, SU NUEVO HOGAR

Clark llega a unas Fever en las que compartirá vestuario con la número uno del draft de 2023: Aliyah Boston.

Indiana es un equipo de la parte baja de la clasificación, que terminó el 2023 en antepenúltimo lugar y colista en 2021 y 2022. Las Fever conquistaron el anillo en 2012 pero no se clasifican para el 'playoff' desde 2016.

El primer partido de Indiana en la temporada 2024 de la WNBA tendrá lugar el 14 de mayo frente a las Connecticut Sun en el Mohegan Sun Arena de Uncasville (Connecticut, EE.UU.).

La revolución Clark ha dejado algunas cifras asombrosas incluso antes de llegar a la WNBA. Uno de los récords más alucinantes tiene que ver con la audiencia televisiva puesto que la final femenina de la NCAA, según los datos de ESPN, se convirtió en el evento deportivo en inglés más visto en EE.UU. desde 2019 excluyendo al fútbol americano y los Juegos Olímpicos (18,9 millones de espectadores de media con un máximo de 24,1 millones).

Por eso no extraña que las Fever vayan a ser en 2024 el equipo con mayor exposición mediática en la WNBA por delante de Las Vegas Aces (campeonas de los dos últimos años) y las New York Liberty (finalistas en 2023).

En este sentido, la liga anunció la semana pasada que 36 de los 40 partidos de fase regular de Indiana se verán en televisión nacional y 'streaming'.

Clark lidera una promoción estelar del draft de la WNBA en la que también figuran Cameron Brink (número 2, Los Angeles Sparks), la brasileña Kamilla Cardoso (3, Chicago Sky) o Angel Reese (7, también con Chicago Sky), con quien además Clark protagonizó una fascinante rivalidad en la NCAA.