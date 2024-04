El Baskonia agrava las dudas del Madrid antes del clásico

El Real Madrid sumó su segunda derrota consecutiva tras el tropiezo del pasado fin de semana en ACB ante Manresa, y cayó ante Baskonia por 91-95 en un duelo en el que los vitorianos lograron darle la vuelta al marcador en la segunda mitad de la mano de un Markus Howard que volvió a demostrar que es uno de los mejores exteriores de la competición, anotando 35 puntos que sirvieron también para sellar la presencia de los baskonistas en el 'Play-In'.

Real Madrid - Baskonia (baloncesto, Euroliga), 05/04/2024 EUROLIGA RMA 91 95 BAS Alineaciones REAL MADRID, 91 (27+21+16+27): Campazzo (12), Causeur (13), Hezonja (18), Yabusele (12), Tavares (6), -cinco inicial-, Poirier (9), Deck (5) Llull (-), Musa (16), Sergio Rodríguez (-). BASKONIA, 95 (17+25+23+30): Miller-Mcintyre (4), Kotsar (4), Díez (5), Marinkovic (3), Moneke (11) -cinco titular-, Sedekerskis (9), Howard (35), Costello (19), Rogkavopoulos (5), Chiozza (-).

Tras unos primeros minutos de tanteo, el Real Madrid tomó ventaja en el marcador de la mano de un Mario Hezonja que anotó cinco puntos consecutivos que permitieron colocar el +10 (20-10) en el electrónico, algo que obligó a Dusko Ivanovic a parar el partido. Lejos de llegar una reacción de los suyos, y con la inspiración ofensiva de Fabien Causeur, los de Chus Mateo volvieron a estirar la ventaja (27-12), hecho que obligo de nuevo al entrenador croata a detener el encuentro.

Máxima igualdad en la primera parte

Chima Moneke, al que se le partieron las gafas tras un golpe con Edy Tavares, cerró el primer asalto con un 2+1 que les volvía a poner a 10 tantos (27-17), y en las posteriores acciones, llegó la reacción baskonista. Del 35-22 conseguido con un triple de Dzanan Musa, se pasó al 35-30, tras triple de Markus Howard, que hizo que el conjunto blanco pidiera tiempo muerto. Apareció con un triple Guerschon Yabusele para apagar el parcial de los visitantes, pero los vitorianos siguieron recortando, y de la mano de Tadas Sedekerskis, lograron situarse a tan solo tres puntos, con el ecuador del segundo cuarto ya disputado (40-37).

Mario Hezonja, en el partido de Euroliga ante Baskonia / EFE

Howard acerca a Baskonia antes del descanso

Como el toma y daca que fue toda la primera mitad, llegó el arreón del Real Madrid, que volvió a recuperar esa ventaja de 10 puntos (47-37) tras un mate a dos manos de Gabriel Deck, en una de las jugadas más destacadas del encuentro. Los blancos acababan al alza, pero vieron como Howard anotó un triple lejano, marca de la casa, para reducir la desventaja a seis puntos (48-42) antes del paso por vestuarios.

Los vitorianos remontan el partido

Un Baskonia, que en el tercer cuarto subió prestaciones en ataque, aprovechó el desacierto de los locales, y tras un inicio de segunda mitad frenético, logró ponerse a tres puntos, tras un nuevo triple de Howard (50-47). El Madrid volvió a recuperar cierta tranquilidad en el marcador, pero entonces llegó una ofensiva de los vitorianos con la que lograron darle la vuelta al marcador, y entrar al último cuarto con ventaja (64-65).

Baskonia se aseguró su presencia en el 'Play-In' al derrotar al Real Madrid / EFE

Reacción blanca al parcial baskonista

Gran parte de culpa en esa remontada la tuvo una grandísima actuación de Matt Costello, un auténtico dolor de muelas para los interiores blancos. Empezaban a soñar Ivanovic y sus jugadores con la victoria, y fueron capaces de infligir un parcial de 0-13 que situaba el 73-80 en el marcador, eso sí, con la mitad del periodo todavía por disputarse.

Victoria para sellar la presencia de Baskonia en el 'Play-In'

En un visto y no visto, dos triples consecutivos de Campazzo y Hezonja volvían a acercar a su equipo a tan solo un punto (81-82). El croata anotó ocho puntos consecutivos para su equipo, pero a Baskonia no le tembló el pulso, de la mano de un Howard inspirado también desde el tiro libre, y selló el triunfo por 91-95, una derrota que no afecta a nivel clasificatorio a un Real Madrid que ya había asegurado la primera posición, y que clasifica a Baskonia para 'Play-In' y les deja con opciones de poder escalar hasta la octava posición.