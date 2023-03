Así está la Euroliga a falta de cinco jornadas para acabar la fase regular

La mayoría de plazas que dan acceso a los cuartos de final todavía no tienen dueño El Barça, virtualmente clasificado, tiene el objetivo de acabar entre los cuatro primeros clasificados

Ya no hay tiempo para despistes. La Euroliga no espera a nadie, y la mejor competición continental de baloncesto entra en su recta final, con la disputa de los últimos cinco partidos que definirán a los ocho equipos que lucharán por un puesto en la Final Four del próximo mes de mayo, que se celebrará en Kaunas del 19 al 21.

Ya hay dos equipos con los deberes hechos. Tanto Olympiacos como Real Madrid han conseguido el billete para los cuartos. Los helenos lograron la clasificación tras la victoria en la pasada jornada ante Zalgiris, mientras que los blancos también lo lograron tras la derrota de Fenerbahçe ante Olimpia Milano, que hace que los futuros empates en cuanto a balance de victorias y derrotas favorezca a los de Chus Mateo.

Equipos K.O. o prácticamente eliminados

También hay varios conjuntos que se han despedido matemáticamente de la posibilidad de jugar los cruces previos a la final a cuatro, como son Asvel y Alba Berlín, ambos con ocho triunfos y Panathinaikos con 10 tras los 29 partidos jugados. Virtualmente también están fuera Bayern con 11 y Estrella Roja con 12, que están obligados a ganar todo y esperar múltiples tropiezos de sus rivales.

Los equipos italianos están con el agua al cuello, en el sentido más literal de la frase hecha. Tanto Olimpia Milano como Virtus Bolonia encaran estas últimas cinco jornadas con un balance de 13 victorias, dos por debajo del corte, por lo que deben ganar y esperar derrotas de sus competidores más directos. El equipo de Sergio Scariolo recibe esta jornada al Madrid, un rival duro, aunque la victoria en el Wizink en la primera vuelta es un motivo esperanzador al que agarrarse.

La locura y la batalla más épica

A partir de aquí, la locura y la batalla más épica que se recuerda en las últimas temporadas, con seis equipos separados por tan solo dos partidos de diferencia. Anadolu Efes y Valencia Basket tienen 14 victorias y no se pueden permitir ningún tropiezo. Tanto Baskonia como Zalgiris suman un triunfo más y deberán rematar todavía la gran temporada llevada a cabo. Con 16 triunfos, se encuentran Maccabi y Partizan que visualizan a lo lejos el Playoff, pero todavía deben rematar la faena, lo mismo que Fenerbahçe, actualmente quinto clasificado con 17 victorias.

El Barça, a acabar entre los cuatro primeros

Los turcos acarician el objetivo de volver a luchar por entrar a la Final Four, y su rendimiento en las jornadas finales hará, o no, que los cuatro primeros se tengan que poner las pilas para mantener el factor pista. Olympiacos lidera la tabla con 21 victorias, seguidos bien de cerca por el Real Madrid con 20 triunfos, mientras que Barça y Mónaco completan los cuatro primeros lugares con 19. Saras y sus jugadores acabaron las últimas dos temporadas en primera posición, un logro que podría volverse a repetir viendo el 'asequible' calendario que le queda al equipo (Panathinaikos, Partizan y Milan a domicilio y Alba Berlín y Valencia en el Palau), pero que a día de hoy no es una prioridad en un Barça que sí que tiene como claro objetivo acabar entre los cuatro primeros para tener el factor pista a favor en los siempre complicados cruces de cuartos. Solo hay que hacer memoria y recordar la dureza y el sufrimiento de las series ante Zenit y Bayern.

Los vigentes campeones, en apuros

Uno de los equipos que viene jugando con fuego durante todo el curso, y que está en serios problemas para lograr una plaza en los cuartos de final es el vigente campeón, un Anadolu Efes que una temporada regular más, ha vuelto a ser terriblemente irregular, mostrando a cuenta gotas ese juego que le ha permitido alzar las dos últimas Euroligas. Los de Ergin Ataman no pueden permitirse prácticamente ningún fallo, y pese a que el partido de esta próxima jornada es ante Alba Berlin, las cuatro últimas citas son de una alta exigencia y acabarán dictando sentencia, tanto para bien como para mal sobre el devenir del equipo turco en la competición europea. Recibirán tanto a Olimpia Milan como a la Virtus, y en la penúltima jornada jugarán como visitantes el derbi turco ante 'Fener'. Por último, cerrarán la temporada regular ante un Mónaco que busca acabar entre los cuatro primeros. Micic, Larkin y compañía deberán dar su mejor versión si quieren evitar el que sería el fracaso en mayúsculas de la temporada en Euroliga.

Estos serían los cruces del Playoff de Euroliga con la clasificación actual

Olympiacos-Baskonia

Real Madrid-Partizan

Barça-Maccabi

Mónaco-Fenerbahçe