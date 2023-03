Kalinic: "Todavía no estamos listos para ganar la Euroliga"

El alero del Barça confía en que el equipo se siga "moviendo en la dirección correcta" Kalinic deja en duda su presencia en la selección serbia: "Cada vez se me hace más difícil por mis problemas físicos"

El FC Barcelona se encuentra en la recta final de la fase regular de la Euroliga. El equipo de Sarunas Jasikevicius arrancará las últimas cinco jornadas de liga en la tercera posición: con el billete para los cuartos de final virtualmente logrado, el objetivo es acabar entre los cuatro primeros para tener el factor pista a favor en los cruces previos a la deseada Final Four.

Una final a cuatro en la que espera estar un Nikola Kalinic que está viviendo su primera temporada en el club azulgrana, y en el que hay muchas esperanzas depositadas para que sea un hombre importante en los momentos decisivos del curso, y pueda aportar al equipo ese temple y veteranía que le ha podido faltar, sin ir más lejos, en las dos últimas Final Four de la competición europea, en la que el Barça no pudo lograr el título.

Tras ser una de las referencias la pasada temporada en el Estrella Roja, Kalinic ha tenido que adaptar su rol perdiendo protagonismo en ataque. Hasta el momento, el alero promedia en Euroliga 6,9 puntos, 3,4 rebotes y 1,8 asistencias por partido en casi 25 minutos de juego. Una estadística que puede parecer algo insuficiente, pero que no refleja la importancia de Kalinic en pista, con esa virtud para marcar un agresivo tono defensivo, y utilizar su físico para castigar al defensor en ataque.

Kalinic: "La experiencia y la compostura pueden ser decisivas"

Con la disputa de la Final Four a menos de dos meses, han sido bastante sorprendentes las declaraciones de Kalinic con el medio serbio 'Sportklub', en el que el '10' azulgrana ha tenido un mensaje pesimista sobre las aspiraciones del Barça para conseguir la tercera Euroliga de su historia: "No creo que estemos listos para ganar la Euroliga en este momento. Tal vez sea una declaración un poco aterradora, pero creo que todavía tenemos tiempo y nos estamos moviendo en la dirección correcta. Algunas cosas están mejorando, cosas en las que estábamos fallando. La experiencia y la compostura pueden ser decisivas en duelos de playoffs donde el juego se ralentiza y se lanzan más tiros libres. En esas condiciones, creo que este equipo puede tener éxito", explicó un Kalinic que, pese al pesimismo en la parte inicial de su mensaje, confía en la evolución del equipo.

Su estado físico pone en duda su participación con Serbia en el próximo Mundial

No fue muy optimista tampoco su mensaje sobre su físico y unos problemas que, si bien no le han pasado factura hasta el momento en el Barça, le hacen plantearse su futuro en la selección, en un 2023 en el que hay Mundial. "No sé, la verdad. Ya veremos qué pasa para el verano. Honestamente, cada temporada se me hace más y más difícil, cada vez siento más las rodillas, los tendones de Aquiles y la espalda. Ya veremos, hablaré con el seleccionador y la familia, con todos, encontraremos la mejor decisión", argumentó un Kalinic que lamenta no haberse cuidado más en sus primeros años en la élite: “Cambiar tu estilo de vida, prestar cada vez más atención a la nutrición, la recuperación, el sueño… Eso viene con la edad, y es natural que seas mucho más responsable. Si hubiera vivido así cuando tenía 20 años, quién sabe qué habría hecho. Es la historia de 'Ojalá hubiera tenido este cerebro cuando era más joven'", concluyó.