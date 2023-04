¡Bombazo en la Euroliga! El vigente campeón Efes, eliminado

El bicampeón turco perdió ante Fenerbahçe y no jugará el Playoff previo a la Final Four Junto a la eliminación de Olimpia Milano, el adiós de Anadolu Efes es una de las grandes decepciones de la temporada

¡Sorpresa mayúscula en la Euroliga! Anadolu Efes, vigente campeón de la competición y ganador también en 2021, ha dicho adiós tras perder ante Fenerbahçe por 103-86 y quedarse sin opciones matemáticas para clasificarse para el Playoff de cuartos de final previo a la Final Four.

Tras una temporada irregular, marcada por derrotas sonadas, y con los problemas físicos de algunas de sus estrellas como Shane Larkin, el equipo dirigido por Ergin Ataman ha ido jugando con fuego durante todo el curso, prácticamente fuera de la zona de Playoffs durante todo el año, algo que finalmente se ha acabado consumando.

Tras 33 jornadas, la clasificación coloca a Efes con un balance de derrotas (17) superior al de victorias (16), y pese a que en las últimas temporadas, los turcos habían llevado a cabo temporadas regulares sin exhibir todo su músculo deportivo, conseguían carburar en los momentos decisivos. Así ganaron las dos últimas Euroligas, algo que no podrá repetirse este curso.

Una renovación... ¿excesiva?

Anadolu Efes llevó a cabo una revolución y renovación en su plantilla, y si bien es cierto que los dos pilares como son Vasilije Micic y Shane Larkin siguieron en el conjunto, el equipo prescindió de jugadores como James Anderson, Krunoslav Simon o Adrien Moerman. Pintoresco fue el caso de Chris Singleton, que tras no seguir en un inicio en el conjunto turco, acabó regresando para la segunda mitad de temporada.

Adiós con bronca incluida

Ante Fenerbahçe, pese a no perderle la cara al partido, Anadolu Efes acabó sucumbiendo, y el adiós del vigente campeón quedó estropeado por una monumental tangana que manchó el partido, y que tuvo como protagonista a un Will Clyburn que, tras ver que un miembro del staff de 'Fener' celebraba la victoria, se fue directo hacia él, teniendo que intervenir hasta la seguridad del pabellón para que el incidente no fuera a mayores.

¿Y ahora qué?

La no participación de Efes en el Playoff de cuartos, y por tanto, la no posibilidad de conseguir la tercera Euroliga consecutiva, suponen un mazazo tremendo para un club que tiene en Micic, Larkin y Clyburn, a tres de los jugadores mejor pagados de la competición. Los tres jugadores tienen contrato en vigor, pero mientras que es previsible que los americanos sigan en Estambul, el futuro de la estrella serbia podría pasar, ahora sí, por la NBA, competición que ya le ha tentado en los últimos veranos, más concretamente unos Oklahoma City Thunder que tienen sus derechos.

Ataman, en la cuerda floja

Por su parte, el futuro de Ergin Ataman en el Efes es más que incierto. Pese a que el experimentado entrenador ha liderado al equipo desde el banquillo en los éxitos de las últimas temporadas, acaba contrato a finales de esta temporada, y este sonado adiós puede acabarle de dar la puntilla. Además, tal y como informa 'Encestando', Ataman ya ha tenido conversaciones con Panathinaikos para desembarcar en el conjunto griego.