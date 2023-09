Alemania se desquita con Francia y el Barça pierde a Gündogan

Ilkay Gündogan se retiró en la primera parte por molestias musculares Ter Stegen fue titular en los germanos y Jules Koundé empezó en el banquillo y jugó media hora

El virus FIFA volvió a infectar al Barça, que todo apunta a que perderá a Ilkay Gündogan por problemas musculares. El capitán de Alemania se lesionó en la parte posterior del muslo derecho durante la primera parte del amistoso contra Francia. El duelo, del todo inoportuno con un calendario cebado, se lo llevaron los germanos.

FICHA TÉCNICA Amistoso ALE 2 ________________ 1 FRA ALINEACIONES Alemania Ter Stegen; Henrichs (Gosens, 78'), Süle, Tah, Rüdiger; Gündogan (Gross, 25'), Emre Can; Sané, Wirtz (Hofmann, 78'), Gnabry (Brandt, 64'); Müller (Havertz, 64'). Francia Maignan; Pavard (Koundé, 65'), Saliba, Todibo, Theo Hernández; Rabiot (Fofana, 89'), Camavinga; Griezmann, Tchouaméni, Coman (Dembélé, 65'); Kolo Muani (Thuram, 65'). Goles 1-0 M.4 Müller. 2-0 M.87 Sané. 2-1 M.89 Griezmann (pti.). Árbitro Anthony Taylor (Inglaterra). TA: Gross, Rüdiger.

La afrenta nipona aún palpitaba, ya sin Hansi Flick de director y entregados al interinaje de Rudi Völler. Alemania digirió rápido el oprobio ante Japón y en cuatro minutos pasó el 'marrón' a Francia, contemplativa en defensa sin el coraje de Koundé, suplente en Dortmund. Combinación eterna en la frontal, desmarque de ruptura de Henrichs y Müller que hizo lo que lleva toda su carrera haciendo. Control poco ortodoxo y volea a quemarropa.

Francia no generaba apenas fútbol, no es el fuerte de Didier Deschamps, y tampoco ayudaban Camavinga, Rabiot y Tchouaméni en la distribución del juego. Eso sí, la presión 'bleu' fue en aumento y la 'Mannschaft' acusó la lesión del barcelonista Ilkay Gündogan. Alemania perdió el control y de una falta lateral ejecutada por Griezmann pudo llegar el empate. Tchouaméni no impactó su frentazo, con Ter Stegen persignándose.

Gomoso, duro de masticar, como un pulpo mal cocido, ni la entrada del eléctrico Dembélé ni Koundé, perfilado en el lateral derecho en línea de tres, animó el partido. En la recta final, Todibo entregó mal y sirvió una contra culminada por Sané. El propio jugador cometió penalti sobre Camavinga y Griezmann no perdonó para el 2-1 final.