Finetwork KOI cambia de 'guarida' en su insaciable expansión

El equipo de eSports fundado y dirigido por Ibai Llanos y Gerard Piqué crece a pasos agigantados Hablamos con dos de sus creadores de contenido sobre el pasado, el presente y el futuro del equipo y del mundo del 'streaming'

Desde que Ibai Llanos iniciara su proyecto más ambicioso hace apenas año y medio, el crecimiento de Finetwork KOI parece seguir sin conocer límite alguno. El equipo de eSports fundado por el propio Ibai y Gerard Piqué es ya uno de los más reconocidos no solo a nivel estatal, sino también en toda Europa.

Con el 'League of Legends' como 'arma' principal, Finetwork KOI reúne ya una estructura gigante de gente entre jugadores competitivos, creadores de contenido y staff del equipo. Todo un grupo de gente que busca dar un paso más pese a la corta historia de KOI, que no cesa en su incansable afán de conseguir romper todos los récords de precocidad en este mundo.

Con los cuatro jugadores de competitivo a la cabeza, el equipo de Ibai Llanos cambia de 'guarida' en busca de conseguir una mayor estabilidad y mejores resultados en la Superliga de 'League of Legends' que arranca este mismo lunes. Sobre todo ello, hemos podido hablar con dos de sus creadores de contenido de referencia, como son Skain y Paula."Estar en KOI nos facilita mucho las cosas. Formas parte de un proyecto y así es más trabajar. Además, la estructura del equipo es brutal y tenemos todo el apoyo para cualquier idea que se nos pueda ocurrir" asegura Skain sobre la posibilidad que se le abrió cuando Ibai le ofreció formar parte del equipo.

"Estar con KOI representa un ascenso" asegura Paula, quien junto al propio Skain, Shiro y Mayleen forman la nueva casa de streamers de KOI. "Trabajar con gente siempre es más fluido" asegura la creadora de contenido.

Hoy en KOI Inmuebles: Una mansión de lujo valorada en 85 millones. pic.twitter.com/b72NKKI8lJ — KOI (@KOI) 9 de enero de 2023

El futuro, la gran incógnita del mundo 'streamer'

Cuando se habla del mundo del 'stream' y de los eSports siempre emergen las dudas sobre el futuro tanto a corto como largo plazo. Sobre eso, tienen muy claras las ideas los integrantes de KOI. "En diez años es difícil imaginarme delante de un ordenador jugando al LOL, pero este mundo va mucho más allá del simple 'streamer'. Ya sea en términos de producción en un ámbito diferente, pero me veo ligada en un futuro a este mundo" asegura Paula, quien coincide a la perfección con la definición de Skain.

"Hablar de futuro en este mundo es muy complejo. Estamos en un panorama muy volátil y sin precedentes, que además no para de estar al alza. Hace 20 años esto no existía y es imposible saber por donde irá esto en un futuro, aunque yo me veo creciendo todavía más y aportando mucho más valor a todo mi contenido" asegura.

En el futuro más cercano, ambos coinciden en que KOI no va a parar de ascender. Y el primer nivel lo tienen claro, alcanzar el Mundial Mundial de League of Legends que se celebrará este 2023 en Busan y Seúl los meses de octubre y noviembre.

Finals - Seoul - Gocheok Sky Dome pic.twitter.com/V1CEx37QOE — LoL Esports (@lolesports) 23 de abril de 2023

"Los resultados en este tramo inicial de vida no han sido los esperados, pero no debemos olvidar que estamos compitiendo contra equipos que llevan seis o siete años de vida. Se esperaba mucho de KOI por todo lo que supone y lo que genera Ibai, pero hay que ser prudentes" aseguraba el propio Skain quien no duda en afirmar la ilusión que genera el Mundial para todos los integrantes del equipo.

Sea o no la puntilla final al segundo año de vida del equipo, los logros que está consiguiendo KOI de la mano de Finetwork son simplemente admirables y no hacen más que presagiar un futuro lleno de sorpresas y avances dentro el mundo del 'streaming' y lo eSports.