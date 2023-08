EA Sports FC 24 se recrea en el modo carrera y presenta los héroes Marvel de Ultimate Team

Otro FIFA a punto de salir. No, espera un momento, que este año se llama EA Sports FC 24 y presenta nuevos héroes de Ultimate Team junto a Marvel

La temporada 2024 que está preparando la franquicia de fútbol con más éxito de la última década tiene como objetivo revolucionar la anterior fórmula a base de actualizaciones y novedades. A este respecto, poco a poco vamos conociendo más detalles sobre algunos de los conceptos que contempla ‘EA Sports FC 24’, por ejemplo, las soluciones propuestas para su “Modo Carrera”. Con la intención de ofrecer a los jugadores una mayor inmersión, las características se destacan en un vídeo publicado por Electronic Arts, donde podemos comprobar que el editor ha decidido resaltar la importancia de la modalidad aportando cantidad de elementos inéditos que nos permitirán conocer mucho más de lo que sucede fuera del campo.

Para la temporada, los jugadores tendrán acceso a nuevos ángulos de cámara, como una vista lateral con el entrenador y una enfocada al atleta y sus movimientos. Otros de los aspectos más destacados están relacionados con el representante y la parcela social de tu atleta virtual, incluida la posibilidad de ganar premios tan prestigiosos como el Balón de Oro. A nivel práctico, lograr una increíble temporada individual en el modo activará una animación “Ballon d'Or”. En este sentido David Jackson, vicepresidente de marca de EA SPORTS FC, aseguraba: “Estamos encantados de traer el prestigioso Ballon d'Or. La inclusión de estos trofeos icónicos en el juego promueve nuestros esfuerzos para brindar a los jugadores las experiencias futbolísticas más auténticas e inspiradoras posibles”. Considerado universalmente como el premio individual más prestigioso del fútbol, desde 1956 la publicación especializada France Football lo otorga anualmente al mejor jugador de fútbol masculino y femenino de la temporada.

Marvel Entertainment también se apunta al lanzamiento del título deportivo y confirma un interesante acuerdo de colaboración que marcará el comienzo de una nueva era de héroes en Ultimate Team. Por primera vez, las atletas femeninas estarán disponibles dentro de la categoría Ultimate Team Heroes, junto con los atletas masculinos de fútbol, ilustrados por JL Giles de Marvel Comics.

“Con la llegada de Ultimate Team Heroes a EA SPORTS FC 24, los atletas de la UEFA Champions League y la UEFA Women's Champions League emergen como nuevas y poderosas personalidades que darán vida a las hazañas heroicas y los sellos distintivos de sus carreras”, explican desde la editora después de haber confirmado una renovación exclusiva con la UEFA, lo que significa que es el único juego donde se podrá jugar a la UEFA Champions League, la UEFA La Liga de Campeones Femenina, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League y la Supercopa de la UEFA.

Alex Scott, Carlos Tévez, Wesley Sneijder, Gianluca Vialli, Bixente Lizarazu, Nwankwo Kanu, Nadine Keßler, Ludovic Giuly, John Arne Riise, Paulo Futre, Dimitar Berbatov, Tomáš Rosický, Sonia Bompastor, Jari Litmanen, Rui Costa, Vincent Kompany, Steve McManaman, DaMarcus Beasley y Ramires.

