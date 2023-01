Terrassa acull aquest cap de setmana la IKF KCL Satellite Final

La final a quatre de la de la IKF Korfball Champions League Satellite es disputará el 27 i el 28 de gener Els equips participants son el CK Vallparadís, Tornadoes KC, NC Benfica i KC Barcelona

El Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç de Terrassa acull aquest cap de setmana, 27 i 28 de gener de 2023, la final a quatre de la IKF Korfball Champions League Satellite Final (IKF KCL Satellite Final).

Els equips que hi participaran CK Vallparadís (Catalunya); Tornadoes KC (Anglaterra); NC Benfica (Portugal); i el KC Barcelona, que formarà part de l'esdeveniment després de la retirada de darrera hora del 1908 SZAC Budapest però ho farà en mode "out of competition".