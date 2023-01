Trobades per potenciar l'esport a Barcelona, la nova iniciativa de la UFEC

Les trobades que impulsa la UFEC contemplen 50 mesures per donar capacitat de decisió al sector esportiu Gerard Esteva, president de la UFEC: "Barcelona s’està quedant petita per al nostre esport català”

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha començat un nou projecte: "Reflexions Olímpiques Catalanes".

Es tracta d'una sèrie de trobades amb la presència de personatges rellevants del món de la política, de l'esport i socials tant a nivell català com internacional. Durant aquestes cites, es presentaran 50 mesures per tal de potenciar l'esport a la ciutat de Barcelona.

Xavier Trias, el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions municipals de Barcelona ha estat el primer convidat.

En la cinquantena de propostes es troben la millora d'infraestructures esportives, que inclou la recuperació del Palau d'Esports o recuperar espais per a la pràctica esportiva, entre d'altres. També es contempla la projecció i foment de l’esport, és a dir, intentar incrementar la despesa pública en esport per habitant. I finalment, també es persegueix aconseguir una projecció internacional, i tractar d'intensificar l’acolliment de proves internacionals a la ciutat.

Totes aquestes tenen l'objectiu comú de "donar capacitat de decisió al sector esportiu, amb millores de les seves infraestructures" perquè, com explica el mateix Gerard Esteva, president de la UFEC, "Barcelona s’està quedant petita per al nostre esport català”.

Xavier Trias s'ha posicionat a favor de la candidatura de Barcelona-Pirineus per als jocs olímipics. “Barcelona ha d’exercir de capital de Catalunya, si volem acollir els Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu. Estar al servei del Pirineu sent conscients de l’espai que existeix, i no aprofitarse d’ell”, ha conclòs