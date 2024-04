La Santboiana aconsegueix finalment la DHC Femenina

A la tercera va la vençuda, diu la frase feta. I així s'ha complert en el cas de la UE Santboiana, que aquest cap de setmana va aixecar la copa de campiones de la Divisió d'Honor Catalana Femenina després de dues finals fallides consecutives.

I ho va fer, a més, contra el CN Poble Nou, el mateix equip que l'any passat les va derrotar a la final però que enguany no ha pogut fer-li ombra en el partit definitiu, que es va endur la UES 6 a 33 en un partit per treure's el barret.

I és que la Santboiana va jugar el millor partit d'aquesta temporada davant un CNPN que no havia perdut encara en aquest curs 2023/24. Contra el gran joc desplegat per les de Jordi Villalante, però, no hi van poder fer res. Finalment, triomf contundent de la Santboiana gràcies als assajos d’Olga Martínez, Laia Catà, Anna Puig i Martina Badia.