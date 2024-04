6.500 persones gaudeixen del running i la festa en una edició rècord de La Nocturna

6.500 corredors i corredores ses van reunir el dissabte 13 d’abril a la Plaça d’Europa de L’Hospitalet de Llobregat per gaudir del running i la festa en la 14a edició de la Cursa Nocturna de L’Hospitalet. La Cursa es consolida al calendari esportiu primaveral amb una edició on ha batut el seu rècord històric de participants, exhaurint els dorsals disponibles dies abans de la cita.

Amb més d’un 40% de participació femenina en total, les corredores han tornat a ser majoria al recorregut 5K. Una xifra creixent que dóna fe de la implicació de la Nocturna en la democratització de l’esport i la igualtat de gènere en tots els àmbits.

L’hora de sortida, que s’ha mantingut en les 9 del vespre per enfortir el caràcter nocturn de la prova, ha omplert la plaça de runners disposats a donar el millor en un recorregut purament urbà i apte per a tots els públics, amb un terreny planer i una ruta ben senyalitzada a tots els carrers per on passa.

A més, la possibilitat d’optar a fer el 5K o el 10K ha permès que tant aficionats i aficionades a l’esport com qualsevol persona amb ganes de gaudir de la ciutat hi hagin pogut participar, a banda de comptar amb la presència d’esportistes d’elit que buscaven registrar bones marques.

Pel que fa a les curses infantils no competitives, enguany s’han introduït algunes modificacions en els circuits, permetent ampliar fins a 500 els nens i nenes participants perquè gaudissin de la pràctica esportiva en família des de les 18:30 hores.

La cursa ha tancat la 14a edició amb la popular festa, música i fideuà com a recompensa per als corredors i corredores que anaven creuant la meta. Una cloenda màgica, on a diferència de l’any passat, la meteorologia sí que ha acompanyat, a l’alçada d’una de les cites esportives més consolidades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ja posa la mirada en pròximes edicions.

L’edició d’enguany ha marcat, també, una nova fita en la llista de marques de la Nocturna. Pol Seriñana ha batut el rècord absolut de 10K en tota la història de la cursa, fent el circuit en 30’ 55”. En la categoria femenina, Garazi Karrera ha creuat la línia de meta en només 37’ 27”.

En la categoria 10K completen el podi Jaume Leiva (30’ 58”), guanyador de l’edició passada en la categoria, i Gonçalo Sousa (31’ 15”). De la femenina, Foix Montaner (38’ 46”) ha resultat segona i Trini Serrano (39’ 16”), tercera.

Pel que fa a la 5K, Marc Espinar ha parat el cronòmetre en 15’ 02”, seguit per Albert Berrocal (15’ 24”) i Kristján Svanur Eymundsson (15’ 32”). El podi femení ha estat encapçalat per Sandra Sancho (18’ 19”), Judit Lerma (18’ 38”) i Núria Cascante (19’ 06”).

Uns temps de rècord que milloren les marques obtingudes els altres anys

7.000 euros recaptats per lluitar contra l’obesitat infantil

En una edició rècord també pel que fa a la recaptació solidària, la Nocturna ha aconseguit 7.000 euros per a la causa solidària d’enguany, la Gasol Foundation, que treballa en projectes de promoció d’un estil de vida saludable com a eina de prevenció de l’obesitat infantil, a nivell estatal i internacional.

A través de la seva metàfora ‘Galàxia saludable’, la Gasol Foundation mostra als nens i nenes hàbits de vida sans com l’activitat física i l’esport, l’alimentació saludable, la importància de les hores i la qualitat de son i el benestar emocional com a claus per al seu creixement i desenvolupament físic i mental.

La Cursa Nocturna de L'Hospitalet 2024 ha estat un èxit rotund gràcies a l'esforç i la dedicació de tots els implicats i implicades en la seva organització: l'Ajuntament, l’equip de voluntariat, els patrocinadors oficials (Gran Via 2, Aigües de Barcelona, Hyundai Linkmotor, Aedas Homes, Decathlon, Sport), la Diputació de Barcelona i empreses col·laboradores. L’esdeveniment ha deixat una empremta inesborrable a la memòria de les persones participants i assistents, i demostra el compromís de la ciutat i la seva ciutadania amb la salut, l'esport i la solidaritat, un compromís que segueix durant tot l’any a través de les xarxes socials, on es potencia el contingut relacionat amb el running i els hàbits de vida saludables.