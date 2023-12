El Manga Barcelona s’entrega en cos i ànima al voleibol català

Han tornat, i de quina forma, els fans del Karasuno, del Nekoma o de la Shiratorizawa. Durant els quatre dies que ha tingut lloc el Manga Barcelona, centenars d’aficionats al voleibol pel famós manga han gaudit de les activitats organitzades per la Federació Catalana de Voleibol, que un any més ha estat present es un esdeveniment que ha servit per seguir fent pinya envers en nostre esport.

En aquest sentit, l’ens federatiu no ha volgut deixar passar l’oportunitat i ha participat en la 29a edició del Saló, gràcies a la col·laboració de Planeta Còmic, editorial que té els drets del manga Haikyuu a Espanya; i de Ficomic, empresa organitzadora de l’esdeveniment.

Taula rodona

La participació de la Federació Catalana de Voleibol va començar el dijous 7 amb la taula rodona 'Haikyuu! i la seva influència en el voleibol a Catalunya'. En aquest col·loqui, Joaquim Ventura, responsable de competicions de l'ens federatiu, xerrava amb Ainhoa Perarnau, editora de la revista Planeta Manga, sobre el vòlei i la incidència de la sèrie en la realitat actual del voleibol. Aquesta activitat va tenir lloc en una Sala Manga Academy plena a vessar, on Ventura va deixar reflexions com ''el gran creixement que el voleibol ha tingut en els darrers anys ha estat excepcional, amb especial incidència en la branca masculina, i coincidint amb l'emissió del manga a diferents plataformes i TV3, sent molts els nouvinguts al nostre esport motivats per la sèrie.

L’espai on s’hi ha establert la Federació Catalana de Voleibol compta amb dues pistes de voleibol, on s’hi han celebrat exhibicions amb els esportistes del programa d’Alt Rendiment Català, alguns dels quals formaran part de les seleccions catalanes d’enguany. A més de l’espectacle protagonitzat pels joves esportistes, els aficionats més valents, alguns dels quals anaven vestits com els veritables protagonistes de Haikyuu, van poder jugar diversos punts contra els atletes.

Centenars d’aficionats van jugar a voleibol

Les cues per dur a terme aquesta activitat varen ser llargues durant els dies en que la fira era accessible als aficionats, on tothom volia ser-ne partícip d’una gran jornada pel voleibol. D’aquesta forma, els seguidors de la sèrie i dels còmics d’Haikyuu van poder gaudir i practicar voleibol amb els joves talents catalans i, també, rebre informació de com iniciar-se en aquest esport a Catalunya.