Anna Caula: "El partit de bàsquet contra Ucraïna projectarà Catalunya a nivell internacional i impulsarà l'esport femení"

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física ha presidit al Palau de la Generalitat la presentació de l’encontre, que es jugarà el proper 13 de maig al Pavelló Municipal Girona-Fontajau L' encontre que suposarà el retorn a l’activitat de la selecció catalana femenina absoluta 5 anys després de la darrera vegada

La secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula Paretas, ha presidit avui al Palau de la Generalitat la presentació del partit de bàsquet entre les seleccions femenines de Catalunya i Ucraïna, amb el qual “Catalunya torna a l’escenari internacional per mostrar al món l’excel·lència de les seves esportistes, les seves instal·lacions esportives d’alt nivell i el seu prestigi federatiu a través de les seleccions catalanes, especialment les que impulsen i reforcen l’esport femení”.

El Pavelló Municipal Girona-Fontajau acollirà el proper dissabte 13 de maig, a les 17h i en directe per Esport3, el partit femení del Centenari del Bàsquet Català entre les seleccions absolutes de Catalunya i Ucraïna, un encontre que suposarà el retorn a l’activitat de la selecció catalana femenina absoluta 5 anys després de la darrera vegada, al mes de maig de 2018 davant Montenegro.

Segons Anna Caula, el partit “projectarà l’esport català i el país al món. Quan competim amb altres països, ensenyem al món com som i el nostre sistema esportiu únic, basat en una sòlida xarxa d’entitats de base i federacions catalanes, que són l’ànima i essència de l’esport català”. “Girona no fallarà i el bàsquet català no fallarà", ha reblat.

“En aquestes oportunitats, mostrem l’orgull de representar Catalunya amb els colors del país a la samarreta, i ara ho farem també en l’esport femení”, subratllava la secretària general, per qui els partits de Catalunya tenen un component identitari i reivindicatiu; social, perquè cohesionen una societat al voltant d’un objectiu comú, i esportiu, perquè “donen sentit al concepte d’esport circular: un gran espectacle que ajuda crear referents entre infants i joves i a augmentar la base de cada esport”.

Així mateix, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física ha aprofitat per felicitar la Federació Catalana pel centenari i els actes de celebració que duu a terme aquest any. “Ara és el torn d’impulsar el bàsquet femení, que es troba en un moment excel·lent”, ha declarat, recordant que la de bàsquet és la federació catalana amb més llicències femenines (22.406 dones federades en la temporada 21/22).

Anna Caula ha conclòs refermant el compromís del Govern amb l’esport, amb l’objectiu de doblar el pressupost al final de la legislatura, cosa que s’ha traduït en un augment de recursos pel teixit esportiu, especialment per a l’esport femení, que ha vist multiplicat per quatre el suport. “Vivim un moment de transformació social i hem vingut a accelerar canvis”, ha dit.

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril Duran, manifestava el desig que l’encontre Catalunya-Ucraïna “sigui una festa del bàsquet català”, lligada al centenari de l’entitat, i mostrava la satisfacció de “gaudir de nou de la nostra selecció. Estem a 100 amb el bàsquet femení i a 100 amb el bàsquet català”.

Partit amb component solidari

El partit s’emmarcarà també en la jornada solidària 'Encistellem per la pau' per fer costat al poble ucraïnès, durament colpejat pel conflicte bèl·lic en què està immers des de febrer de 2022. “En un acte de consciència social, posarem de manifest el nostre suport incondicional al poble ucraïnès davant la situació tan greu que està patint. L’esport és també unió entre països i comunitats, estrènyer llaços”, deia Anna Caula.

Finalment, la seleccionadora catalana, Mireia Capdevila Choy, mostrava la voluntat que amb motiu del matx “l’esport ajudi a transmetre els valors positius que té per animar, alegrar i aportar una realitat diferent a un país que es troba en una situació complicada”. Durant la presentació, s’han donat a conèixer els detalls tècnics del partit, el llistat de jugadores convocades i l'estructura del cos tècnic d’aquest retorn de la selecció catalana femenina absoluta.